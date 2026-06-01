Cruzeiro: Neyser manda recado após ser vaiado no Mineirão

Um dia depois de deixar o gramado sob vaias no Mineirão no empate em 1 a 1 do Cruzeiro com o Fluminense, o atacante Neyser mandou um recado em suas redes sociais.

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Em sua página no Instagram, o colombiano destacou a necessidade de deixar para trás o primeiro semestre que não foi tão positivo.

– Agradeço aos fãs pelo apoio em cada jogo, eles estão sempre lá, agora é hora de tirar esses dias de folga para deixar para trás o não tão bom, e voltar para continuar trabalhando com mais vontade e com a energia positiva de sempre, para lhes dar muitas alegrias e continuar ajudando a equipe. Sempre Cruzeiro", publicou Neyser.

Artur Jorge defende Neyser

Na entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge comentou sobre o baixo aproveitamento de finalizações da Raposa contra o Fluminense. Na análise do comandante português, o importante é que os jogadores como Neyser sigam sendo municiados.

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– Obviamente, não estamos satisfeitos, todos nós, por criar tanto e não ganhar o jogo. Estaríamos falando de coisas diferentes se tivéssemos feito um ou dois gols, nas quatro, cinco ou seis oportunidades que criamos. Estaríamos falando de coisas diferentes. Tenho que humanizar. Dizer que é muito importante para nós criar condições e ter finalizações. Temos que perceber o contexto. Sei que temos isso mais direcionado para o Neyser, que tem tido oportunidades, o movimento está lá, o atleta está lá, trabalha para a equipe, precisamos melhorar? Precisamos – disse Artur Jorge.

Artur Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Não posso esconder o que é um fato. Estamos satisfeitos com o que produzimos e insatisfeitos com o que finalizamos. Mas vamos melhorar. Eu quero, quero que o Neyser possa também e quero que a equipe continue a criar para que possamos ter os jogadores dentro da área para finaliza – complementou.

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