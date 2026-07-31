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William celebra oportunidade e projeta futuro no Cruzeiro

O lateral foi titular na partida contra o Coritiba

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
31/07/2026 01:12
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William no Couto Pereira
William no Couto Pereira (Foto: Jow Baker /Fotoarena/Folhapress)

Titular no Cruzeiro na vitória por 1 a 0 contra o Coritiba, o lateral-direito William celebrou a oportunidade dada por Artur Jorge no duelo na zona mista no Couto Pereira. O defensor também destacou que não está preocupado com a renovação de seu contrato no momento.

– Não teve muita conversa (especial com Artur Jorge). Estou trabalhando bem, com a cabeça boa, me esforçando bastante. Mesmo quando não jogo tento ajudar falando com eles. Estou feliz, fiquei feliz por estar em campo hoje. Meus companheiros já ficaram no banco para eu jogar. Respeito a opção do treinador. Sabemos quando não estamos bem, temos que parar, pensar e dar um passo atrás. É continuar assim para dar alegria ao torcedor – disse William após a vitória do Cruzeiro.

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– Muito importante poder atuar, mostrar para o torcedor que estou com cabeça boa, feliz, me sentindo em casa, sempre senti. Esse segundo semestre será bom para mim. Em questão de contrato, estou muito tranquilo, o Pedrinho sabe que me sinto em casa, sempre me esforcei pelo Cruzeiro. Falta muito tempo para dezembro, vamos conversar ainda – projetou.

Superação de situação com filho

No fim de maio, o lateral-direito relatou o momento delicado que passou com seu filho. O defensor foi liberado pelo Cruzeiro em 9 de maio, cortado da partida contra o Bahia, em Salvador. Ele deixou a concentração da Raposa e retornou à Belo Horizonte para ficar com a família. Nesta sexta-feira, ele falou sobre a situação.

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– Eu nunca falei, quando abrimos, tem pessoas boas que falam coisas boas, mas também tem pessoas ruins. Passei por um momento complicado com meu filho. Falar tudo o que aconteceu demoraria muito. Mas vencemos depois de mais de dois meses no hospital. Tive muito tempo para pensar e ficar com ele. Ele está bem, melhor do que estava antes. Isso dá uma tranquilidade a mais. Estou aliviado, feliz, em casa. Logo ele estará nos jogos, vou agradecer a torcida com ele. Recebi muitas mensagens – comentou William.

Coritiba x Cruzeiro

De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.

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Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira
Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.

Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.

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