Cruzeiro: Sinisterra passará por cirurgia na Finlândia O atacante se lesionou na partida contra o Botafogo

O Cruzeiro atualizou, na noite desta quinta-feira (30), a situação do atacante Luis Sinisterra, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda. O clube informou que o atleta passará por cirurgia que será realizada na Finlândia.

O médico Lesse Lempainen será o responsável pela intervenção cirúrgica. O doutor é a principal referência mundial no tratamento de lesões na coxa.

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– O Cruzeiro informa que concluiu os exames do atacante Sinisterra e o tratamento indicado para o caso é de procedimento cirúrgico na coxa esquerda. Em decisão compartilhada entre o atleta e o Cruzeiro, a cirurgia será realizada na próxima semana, na Finlândia, pelo médico Lesse Lempainen, principal referência mundial no tratamento de lesões na coxa. Após o procedimento, Sinisterra retorna ao Brasil para realizar toda a recuperação junto ao departamento de saúde e performance do Cruzeiro – publicou o Cruzeiro.

Lesão de Sinisterra

No início desta semana, o Cruzeiro informou que o atacante Luis Sinisterra teve uma lesão muscular importante na coxa esquerda. Essa é a quinta lesão muscular do colombiano apenas na Raposa. A condição física do atleta piorou bastante desde uma grave lesão sofrida na Holanda.

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Aos 39 minutos da primeira etapa, Sinisterra sentiu a coxa esquerda durante uma arrancada. Retirado de maca, o atleta ficou bastante abatido ao deixar o gramado.

Luis Sinisterra (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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A lesão interrompe uma sequência de partidas do colombiano. Ele vinha sendo utilizado por Artur Jorge nas últimas 11 partidas.

Em 16 de fevereiro de 2020, o ponta rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Desde então, ele teve 12 lesões, sendo cinco delas na Toca da Raposa II.

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