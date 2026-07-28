Zé Lucas revela sua maior inspiração e destaca recepção de Kaio Jorge
O garoto recebeu apoio de seu conterrâneo nos primeiros dias em Belo Horizonte
Apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (28), o volante Zé Lucas revelou se inspirar em Casemiro, jogador do Inter Miami que disputou a última Copa do Mundo. Além disso, destacou a passagem de um conterrâneo pernambucano pela Toca da Raposa.
– Minhas características são bom passe curto, desarme, passe longo, box-to-box. Estou muito feliz em estar aqui. Me inspiro muito em Casemiro por toda sua trajetória vitoriosa. E aqui no clube tenho Romero e Lucas Silva como referências, atletas de sucesso na equipe. Quero fazer meu nome na história do Cruzeiro – contou Zé Lucas.
– Sei que a 5 é uma camisa histórica no Cruzeiro. Meu conterrâneo Augusto Recife vestiu essa camisa e marcou época no clube. Consigo fazer essa função de primeiro volante, fiz na Seleção e no Sport – comentou o jogador.
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Recepção de Zé Lucas no Cruzeiro
Há quatro dias em Belo Horizonte, Zé Lucas destacou a ajuda de Kaio Jorge na chegada ao clube. Também falou sobre os primeiros contatos com Artur Jorge.
– Kaio Jorge é um grande jogador, da Seleção Brasileira. Ele é de Recife e jogou na base do Sport no futsal. Me tratou muito bem antes da minha chegada. Ele me acolheu, mandou mensagem. Quando cheguei, também me recebeu bem. Passou meu nome e contato para todos os jogadores. Agradeço essa recepção – revelou o jogador.
– O primeiro contato foi quando cheguei ao clube. Ele me mostrou o que esperava de mim, o que queria que eu fizesse em campo. Tenho muito a evoluir com Artur, um excelente profissional – disse Zé Lucas.
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