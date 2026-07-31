Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o Coritiba O técnico disse que a equipe beirou a excelência no seguimento do plano de jogo

O Cruzeiro voltou a vencer na última quinta-feira (30), ao bater o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira. Após a partida, o técnico Artur Jorge avaliou a atuação da Raposa e viu m time dominante.

– E relação ao jogo e à vitória, foi consequência do trabalho dos jogadores. Foi uma equipe forte desde o primeiro minuto para ser dominante, ter capacidade de tirar a bola do adversário e termos nosso trabalho ofensivo. Para além dessa qualidade, fomos muito combativos. A vitória é justíssima. Fomos dominantes nos 90 minutos. Permitimos uma reação depois de fazermos o primeiro gol. Mas não altera o comportamento da equipe que veio para ganhar. Quando temos esse comportamento, cumprindo o o plano de jogo de maneira muito perto da excelência, tivemos o resultado que queríamos – avaliou Artur Jorge.

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– Temos que destacar o comportamento coletivo. Todos os que tiveram oportunidades dentro de campo tiveram compromisso que esperamos que seja consistente. Ter jogadores mais jovens, o Felipe Morais teve chance jogar, foi fruto de seu trabalho. Dentro de uma janela com lesões, abriu-se a oportunidade. Sempre foi bem nos treinamentos, enérgico. Hoje achamos que era o melhor para a posição – avaliou o técnico do Cruzeiro.

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Coritiba x Cruzeiro

De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.

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Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.

Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.

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