Kaio Jorge fala sobre condição física e exalta estratégia do técnico do Cruzeiro: 'É um cara inteligente'

Autor do único gol da vitória do Cruzeiro contra o Goiás na última quarta-feira (12), Kaio Jorge comentou sobre sua condição física. O atacante se recuperou recentemente de uma pubalgia, mas ainda não está 100% fisicamente.

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– Pubalgia é bem difícil de tratar, ainda mais quando não conseguimos não parar de jogar. Esse calendário tem dificultado, mas estamos organizando bem, me poupando em alguns jogos para me recuperar o mais rápido possível […] Meu tratamento, chego cedo no clube, trato. Treino, trato de novo. E quando vou dormir, trato de novo. Estou em processo de evolução, me sentindo melhor, logo estarei 100% fisicamente – disse o jogador.

Além disso, Kaio Jorge também ressaltou o poder de Artur Jorge de manter o foco dos jogadores nos compromissos próximos e não se perderem pensando nas decisões pelas copas.

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– O pensamento do treinador está certo. Ele é um cara muito inteligente e sabe lidar com o grupo. Pensar jogo a jogo é o correto. Quando pensamos muito à frente, acabamos perdendo o foco. Agora temos três dias para nos preparar para enfrentar o Palmeiras – comentou o camisa 19.

Cruzeiro x Goiás

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

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Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

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