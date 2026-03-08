menu hamburguer
Futebol Nacional

É campeão! Cruzeiro vence o Atlético-MG e conquista o Campeonato Mineiro

Raposa supera o Galo por 1 a 0 com gol de Kaio Jorge, e volta a conquistar o estadual

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 08/03/2026
20:17
Atualizado há 1 minutos
Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Gazeta Press)
imagem cameraKaio Jorge comemora gol contra o Atlético (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Cruzeiro é o campeão do Campeonato Mineiro de 2026. A equipe celeste venceu o Atlético por 1 a 0 no Mineirão, neste domingo (8), com gol de Kaio Jorge, e garantiu o título estadual.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Cruzeiro é o campeão do Campeonato Mineiro 2026. A equipe celeste venceu o Atlético por 1 a 0 no Mineirão, neste domingo (8), com gol de Kaio Jorge, e garantiu o título estadual.

Com a conquista, a Raposa volta a levantar a taça do Campeonato Mineiro após seis anos. A última vez que o clube havia sido campeão foi em 2019. Com o novo título, o Cruzeiro chega à marca de 39 conquistas estaduais em sua história.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como foi o Cruzeiro x Atlético?

A partida começou bastante estudada, com as duas equipes adotando cautela. O Cruzeiro teve mais posse de bola e tentou se lançar ao ataque, mas, apesar da iniciativa, o início do jogo foi marcado por poucas ações ofensivas e nenhuma oportunidade clara de gol.

A primeira etapa também teve muita disputa no meio-campo, com várias faltas e duelos físicos. O jogo permaneceu equilibrado e truncado, com as duas equipes encontrando dificuldades para construir jogadas e criar chances reais de gol.

Cruzeiro e Atlético disputado na primeira etapa (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cruzeiro e Atlético disputado na primeira etapa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A segunda etapa começou mais movimentada, com o Cruzeiro adotando uma postura mais ofensiva. Na primeira chance mais clara no segundo tempo, a equipe celeste conseguiu abrir o placar, aos 15 minutos.

Gérson foi à linha de fundo e fez o cruzamento para a área, onde Kaio Jorge subiu mais alto que a defesa, venceu a disputa pelo alto e cabeceou em direção ao gol. A bola ainda bateu na trave e, apesar da tentativa de defesa de Éverson, acabou ultrapassando a linha, colocando o Cruzeiro em vantagem no marcador.

Após o gol, a partida ficou mais intensa. O Atlético adotou uma postura ofensiva, colocou mais atacantes em campo e se lançou ao ataque em busca do empate.

Apesar da pressão, o Cruzeiro se manteve bem postado e organizado defensivamente, conseguindo neutralizar as investidas do adversário. Assim, a equipe celeste segurou a vantagem e confirmou a vitória por 1 a 0, garantindo o título do Campeonato Mineiro.

Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Gazeta Press)
Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Gazeta Press)

Confusão generalizada

Nos minutos finais de Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

A confusão começou após o goleiro Éverson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto.

Foi necessária a intervenção da polícia e dos seguranças para conter a confusão. Após alguns minutos de paralisação, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando a vitória do Cruzeiro e a conquista do título do Campeonato Mineiro de 2026.

Confira a confusão generalizada:

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira (11) pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo às 21h30 no Maracanã, enquanto o Atlético recebe o Internacional às 19h na Arena MRV.

Ficha do jogo

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG
CAMPEONATO MINEIRO - FINAL
📆 Data e horário: Domingo, 8 de março, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Kaio Jorge (1-0 / Cruzeiro)
🟨 Cartões amarelos: Kaiki, Matheus Pereira, Villalba, William (CRU) Vitor Hugo, Ruan, Natanael, Renan Lodi (CAM)
🟥 Cartões vermelhos:

CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Gerson (Bruno Rodrigues), Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Wanderson)

ATLÉTICO-MG (Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi; Alan Franco, Cissé (Igor Gomes) (Gustavo Scarpa), Victor Hugo (Alan Minda), Bernard (Cassierra), Dudu e Hulk

