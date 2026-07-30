50 anos da conquista da Libertadores: relembre campanha do Cruzeiro A Raposa conquistou seu primeiro título na competição em final contra o River Plate

Há 50 anos, no dia 30 de julho de 1976, o Cruzeiro venceu o River Plate por 3 a 2 no Estádio Nacional do Chile, com gols de Nelinho, Eduardo Amorim e Joãozinho, e conquistou a taça da Libertadores pela primeira vez em sua história.

A Raposa abriu 2 a 0 no duelo, mas os argentinos conseguiram empatar com Más e Urquiza. A dois minutos do fim, Joãozinho aproveitou discussão de Piazza com Nelinho em frente à área e surpreendeu a todos cobrando falta que recolocou os mineiros à frente. Logo após o lance, os jogadores das duas equipes se envolveram em confusão porque os argentinos alegavam que o árbitro não havia autorizado a cobrança.

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Time do Cruzeiro campeão da Libertadores em 1976 (Foto: Reprodução Cruzeiro)

Relembre a campanha do primeiro título do Cruzeiro na Libertadores

O Cruzeiro garantiu sua vaga na Libertadores de 1976 por ter sido o segundo colocado do Campeonato Brasileiro vencido pelo Internacional em 1975. Aquela foi apenas a terceira participação da Raposa na competição continental.

Na época, classificavam-se apenas os líderes de cada grupo na primeira fase. Os mineiros ficaram no Grupo 3 e desbancaram o atual campeão brasileiro, o Olimpia, e o Sportivo Luqueño.

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Na sequência, o Cruzeiro foi para o grupo com LDU e Alianza Lima na semifinal e venceu todos os jogos, tanto em Belo Horizonte quanto os realizados no Equador e no Peru. Na final, o time comandado por Zezé Moreira enfrentaria o River Plate.

No primeiro duelo, no Mineirão, o Cabuloso dominou os argentinos com uma goleada por 4 a 1. Os gols foram marcados por Nelinho, Palhinha (2x) e Valdo. Más diminuiu para os Millionários.

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Posteriormente, no Monumental, o River abriu o placar com Juan José López, aos dez minutos. Palhinha empatou para o Cruzeiro, mas González recolocou os argentinos à frente e forçou a decisão em jogo desempate.

Cruzeiro x River Plate na final da Libertadores (Foto: Reprodução Cruzeiro)

Na decisão, no Chile, a Raposa abriu 2 a 0 com gols de Nelinho e Eduardo. A resposta argentina veio com Más e Urquiza, que marcaram em intervalo de cinco minutos. Em um final dramático, Joãozinho teve um momento de 'irresponsabilidade' e garantiu o título celeste cobrando falta inesperada.

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