Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitória

O camisa 10 marcou o único gol da partida contra o Coritiba

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/07/2026 23:50
Favorite o Lance! no Google
Matheus Pereira disputando bola
Matheus Pereira disputando bola (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

O Cruzeiro venceu o Coritiba na noite desta quinta-feira (30), por 1 a 0 ,pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi feito por Matheus Pereira, que marcou pela quarta partida seguida em jogos oficiais.

Após a partida, o camisa 10 falou sobre sua fase artilheira e também analisou o triunfo da Raposa, destacando um fator chave para o sucesso no Couto Pereira.

continua após a publicidade

– Dar glória a Deus. Sabíamos que seria um jogo difícil de aproveitar as oportunidades. Tivemos algumas chances no primeiro tempo, eu mesmo tive duas, não fiz. O coletivo está muito bom. O gol foi meu, mas poderia ter sido de outro. Mas o time trabalhou muito bem a jogada, construiu e criou bastante. Foi bem no equilíbrio defensivo. Sabíamos que eles aproveitam bem os contra-ataques. Fico feliz pelo gol, mas o mais importante é o time estar cada vez melhor e evoluindo – disse Matheus Pereira em entrevista à SporTV.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Coritiba x Cruzeiro

De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade
Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira
Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.

Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge no Couto Pereira

Cruzeiro

Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o Coritiba

Há 1 minuto
Matheus Pereira comemora gol com Kenji

Cruzeiro

Matheus Pereira decide, e Cruzeiro vence o Coritiba

Há 41 minutos
Matheus Pereira comemorando gol em Coritiba x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja gol em Coritiba x Cruzeiro: Matheus Pereira marca o gol da vitória

Há 1 hora
Vestiário do Cruzeiro no Couto Pereira

Cruzeiro

Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Coritiba

Há 3 horas
Sinisterra caído no Mineirão

Cruzeiro

Cruzeiro: Sinisterra passará por cirurgia na Finlândia

Há 4 horas
Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro

Cruzeiro x Chapecoense: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Há 7 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o River Plate

50 anos da conquista da Libertadores: relembre campanha do Cruzeiro

Maior artilheiro da história do Goiás e com passagens marcantes por Cruzeiro e Fluminense, o atacante Araújo surpreendeu o mundo da bola ao retornar aos gramados profissionais em 2025. (Foto: Goiás)

Por onde anda Araújo, ex-atacante de Goiás, Cruzeiro e Fluminense?

Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'

Coritiba x Cruzeiro

Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Sinisterra lesionado no gramado (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Entenda por que o atacante Sinisterra sofre tantas lesões no Cruzeiro

Zé Lucas sendo apresentado pelos dirigentes do Cruzeiro

Zé Lucas revela sua maior inspiração e destaca recepção de Kaio Jorge

Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II

Pedro Junio diz que Cruzeiro trabalha para repor ausências de lesionados

Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso

Após Inter usar áudio falso do VAR, Victor Gabriel é suspenso por entrada em Gabriel Pec

Zé Lucas sendo apresentado na Toca da Raposa II

Zé Lucas é apresentado pelo Cruzeiro e fala sobre suas características

Zé Lucas com a camisa do Cruzeiro

AO VIVO: assista à apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro

Zé Lucas sendo anunciado pelo Cruzeiro

Jogador, filho e irmão: a história de Zé Lucas, reforço do Cruzeiro

Matheus Pereira contra o Internacional

O impacto da ausência de Matheus Pereira no time titular do Cruzeiro

Sinisterra recebe atendimento após lesão

Cruzeiro atualiza situação médica de Sinisterra: 'Lesão importante'