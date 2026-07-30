Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitória O camisa 10 marcou o único gol da partida contra o Coritiba

O Cruzeiro venceu o Coritiba na noite desta quinta-feira (30), por 1 a 0 ,pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi feito por Matheus Pereira, que marcou pela quarta partida seguida em jogos oficiais.

Após a partida, o camisa 10 falou sobre sua fase artilheira e também analisou o triunfo da Raposa, destacando um fator chave para o sucesso no Couto Pereira.

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– Dar glória a Deus. Sabíamos que seria um jogo difícil de aproveitar as oportunidades. Tivemos algumas chances no primeiro tempo, eu mesmo tive duas, não fiz. O coletivo está muito bom. O gol foi meu, mas poderia ter sido de outro. Mas o time trabalhou muito bem a jogada, construiu e criou bastante. Foi bem no equilíbrio defensivo. Sabíamos que eles aproveitam bem os contra-ataques. Fico feliz pelo gol, mas o mais importante é o time estar cada vez melhor e evoluindo – disse Matheus Pereira em entrevista à SporTV.

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Coritiba x Cruzeiro

De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.

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Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.

Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.

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