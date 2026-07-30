Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Coritiba

O técnico Artur Jorge tem uma série de desfalques

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/07/2026 20:30
Favorite o Lance! no Google
Vestiário do Cruzeiro no Couto Pereira
Vestiário do Cruzeiro no Couto Pereira (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

O técnico Artur Jorge foi obrigado a fazer modificações na escalação do Cruzeiro para o duelo contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o comandante não poderá contar com três titulares.

Sinisterra e Gabriel Pec se lesionaram recentemente e deverão ficar por longo período fora de combate. Com isso, além da Raposa buscar reforços no mercado, o técnico português terá que encontrar soluções dentro do próprio elenco.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Além dos dois, o lateral-direito Fagner recebeu seu terceiro cartão amarelo no confronto contra o Botafogo e está suspenso para o jogo desta quarta-feira.

Assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Romero, Gerson, Matheus Pereira, Felipe Morais; Arroyo e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

Coritiba x Cruzeiro

Cruzeiro enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, o Coritiba não vence há três partidas. Dessas, duas derrotas foram para Palmeiras Flamengo, e na última rodada o time comandado por Fernando Seabra empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

O Cruzeiro tem a mesma pontuação que o rival, mas está na 11ª posição porque tem saldo de gols dois gols inferior ao do Coxa. Na última rodada, a equipe comandada por Artur Jorge perdeu para o Botafogo por 1 a 0, em casa.

Neste ano, as equipes se enfrentaram no Mineirão no primeiro turno, e o Coxa venceu por 2 a 1, com gols de Breno Lopes e Lavega. A equipe paranaense não perde para o Cruzeiro desde 2021. Desde então, foram três partidas, com duas derrotas da Raposa e um empate.

continua após a publicidade
Matheus Pereira em Cruzeiro x Coritiba em 2026

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Sinisterra caído no Mineirão

Cruzeiro

Cruzeiro: Sinisterra passará por cirurgia na Finlândia

Há 1 hora
Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro

Cruzeiro x Chapecoense: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Há 3 horas
Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o River Plate

Cruzeiro

50 anos da conquista da Libertadores: relembre campanha do Cruzeiro

Há 9 horas
Maior artilheiro da história do Goiás e com passagens marcantes por Cruzeiro e Fluminense, o atacante Araújo surpreendeu o mundo da bola ao retornar aos gramados profissionais em 2025. (Foto: Goiás)

Lancepédia

Por onde anda Araújo, ex-atacante de Goiás, Cruzeiro e Fluminense?

Há 14 horas
Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Futebol Internacional

Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'

Há 1 dia
Coritiba x Cruzeiro

Futebol Nacional

Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Sinisterra lesionado no gramado (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Entenda por que o atacante Sinisterra sofre tantas lesões no Cruzeiro

Zé Lucas sendo apresentado pelos dirigentes do Cruzeiro

Zé Lucas revela sua maior inspiração e destaca recepção de Kaio Jorge

Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II

Pedro Junio diz que Cruzeiro trabalha para repor ausências de lesionados

Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso

Após Inter usar áudio falso do VAR, Victor Gabriel é suspenso por entrada em Gabriel Pec

Zé Lucas sendo apresentado na Toca da Raposa II

Zé Lucas é apresentado pelo Cruzeiro e fala sobre suas características

Zé Lucas com a camisa do Cruzeiro

AO VIVO: assista à apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro

Zé Lucas sendo anunciado pelo Cruzeiro

Jogador, filho e irmão: a história de Zé Lucas, reforço do Cruzeiro

Matheus Pereira contra o Internacional

O impacto da ausência de Matheus Pereira no time titular do Cruzeiro

Sinisterra recebe atendimento após lesão

Cruzeiro atualiza situação médica de Sinisterra: 'Lesão importante'

Taça da Libertadores

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Pedro Duarte sendo anunciado pelo Cruzeiro

Cruzeiro anuncia português como novo técnico do Sub-20

Ex-esposa de Artur Jorge, Maria Marques (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-esposa de Artur Jorge 'curte' vitória do Botafogo no Instagram

Matheus Henrique na zona mista

Matheus Henrique analisa peso de ausência de Matheus Pereira em derrota do Cruzeiro