Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Coritiba O técnico Artur Jorge tem uma série de desfalques

O técnico Artur Jorge foi obrigado a fazer modificações na escalação do Cruzeiro para o duelo contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o comandante não poderá contar com três titulares.

Sinisterra e Gabriel Pec se lesionaram recentemente e deverão ficar por longo período fora de combate. Com isso, além da Raposa buscar reforços no mercado, o técnico português terá que encontrar soluções dentro do próprio elenco.

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Além dos dois, o lateral-direito Fagner recebeu seu terceiro cartão amarelo no confronto contra o Botafogo e está suspenso para o jogo desta quarta-feira.

Assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Romero, Gerson, Matheus Pereira, Felipe Morais; Arroyo e Kaio Jorge.

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Coritiba x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, o Coritiba não vence há três partidas. Dessas, duas derrotas foram para Palmeiras e Flamengo, e na última rodada o time comandado por Fernando Seabra empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino.

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O Cruzeiro tem a mesma pontuação que o rival, mas está na 11ª posição porque tem saldo de gols dois gols inferior ao do Coxa. Na última rodada, a equipe comandada por Artur Jorge perdeu para o Botafogo por 1 a 0, em casa.

Neste ano, as equipes se enfrentaram no Mineirão no primeiro turno, e o Coxa venceu por 2 a 1, com gols de Breno Lopes e Lavega. A equipe paranaense não perde para o Cruzeiro desde 2021. Desde então, foram três partidas, com duas derrotas da Raposa e um empate.

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