Matheus Pereira fala sobre Seleção Brasileira e diz que assinaria contrato vitalício com o Cruzeiro: 'Na hora'
O camisa 10 foi o melhor jogador da vitória da Raposa
Em fase artilheira no Cruzeiro, Matheus Pereira foi o autor do único gol da vitória da Raposa por 1 a 0 contra o Coritiba na última quinta-feira (30). Após a partida, o meio-campista falou com os jornalistas na zona mista e brincou que aceitaria assinar contrato vitalício com o Cruzeiro.
– Falar a verdade, me sentiria privilegiado (em ser lembrado por Ancelotti no novo ciclo). Mas o mais importante hoje é o Cruzeiro, o trabalho no dia a dia [...] Assino na hora, nem pensaria duas vezes (contrato vitalício) – comentou Matheus Pereira.
– Desde quando cheguei, me sinto privilegiado de representar o Cruzeiro,. A camisa 10 tem umas história gigante. É um privilégio. Mas entendo que desde que cheguei, sempre seria um a mais. Hoje estou aqui, quero encerrar a carreira aqui, mas é importante ressaltar o coletivo. É um privilégio fazer parte desse grupo, vencedor, Lucas Silva, Romero, Gerson, ganharam muito – destacou o camisa 10.
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Coritiba x Cruzeiro
De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.
Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.
Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.
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