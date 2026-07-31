Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Matheus Pereira fala sobre Seleção Brasileira e diz que assinaria contrato vitalício com o Cruzeiro: 'Na hora'

O camisa 10 foi o melhor jogador da vitória da Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
31/07/2026 06:15
Favorite o Lance! no Google
Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro contra o Coritiba
Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro contra o Coritiba (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Em fase artilheira no Cruzeiro, Matheus Pereira foi o autor do único gol da vitória da Raposa por 1 a 0 contra o Coritiba na última quinta-feira (30). Após a partida, o meio-campista falou com os jornalistas na zona mista e brincou que aceitaria assinar contrato vitalício com o Cruzeiro.

– Falar a verdade, me sentiria privilegiado (em ser lembrado por Ancelotti no novo ciclo). Mas o mais importante hoje é o Cruzeiro, o trabalho no dia a dia [...] Assino na hora, nem pensaria duas vezes (contrato vitalício) – comentou Matheus Pereira.

continua após a publicidade

– Desde quando cheguei, me sinto privilegiado de representar o Cruzeiro,. A camisa 10 tem umas história gigante. É um privilégio. Mas entendo que desde que cheguei, sempre seria um a mais. Hoje estou aqui, quero encerrar a carreira aqui, mas é importante ressaltar o coletivo. É um privilégio fazer parte desse grupo, vencedor, Lucas Silva, Romero, Gerson, ganharam muito – destacou o camisa 10.

Matheus Pereira comemora gol com Kenji
Matheus Pereira comemora do Cruzeiro (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Coritiba x Cruzeiro

De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade
Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira
Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.

Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Schwenck

Lancepédia

Por onde anda Schwenck, ex-atacante de Botafogo e Cruzeiro?

Há 1 minuto
William no Couto Pereira

Cruzeiro

William celebra oportunidade e projeta futuro no Cruzeiro

Há 5 horas
Artur Jorge no Couto Pereira

Cruzeiro

Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o Coritiba

Há 6 horas
Matheus Pereira disputando bola

Cruzeiro

Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitória

Há 6 horas
Matheus Pereira comemora gol com Kenji

Cruzeiro

Matheus Pereira decide, e Cruzeiro vence o Coritiba

Há 6 horas
Matheus Pereira comemorando gol em Coritiba x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja gol em Coritiba x Cruzeiro: Matheus Pereira marca o gol da vitória

Há 7 horas
Mais LANCE!
Vestiário do Cruzeiro no Couto Pereira

Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Coritiba

Sinisterra caído no Mineirão

Cruzeiro: Sinisterra passará por cirurgia na Finlândia

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Chapecoense: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o River Plate

50 anos da conquista da Libertadores: relembre campanha do Cruzeiro

Maior artilheiro da história do Goiás e com passagens marcantes por Cruzeiro e Fluminense, o atacante Araújo surpreendeu o mundo da bola ao retornar aos gramados profissionais em 2025. (Foto: Goiás)

Por onde anda Araújo, ex-atacante de Goiás, Cruzeiro e Fluminense?

Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'

Coritiba x Cruzeiro

Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Sinisterra lesionado no gramado (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Entenda por que o atacante Sinisterra sofre tantas lesões no Cruzeiro

Zé Lucas sendo apresentado pelos dirigentes do Cruzeiro

Zé Lucas revela sua maior inspiração e destaca recepção de Kaio Jorge

Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II

Pedro Junio diz que Cruzeiro trabalha para repor ausências de lesionados

Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso

Após Inter usar áudio falso do VAR, Victor Gabriel é suspenso por entrada em Gabriel Pec

Zé Lucas sendo apresentado na Toca da Raposa II

Zé Lucas é apresentado pelo Cruzeiro e fala sobre suas características

Zé Lucas com a camisa do Cruzeiro

AO VIVO: assista à apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro