Cruzeiro

Reforço do Cruzeiro classifica Colômbia no Mundial Sub-20; veja os gols

Atacante Néiser Villarreal marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre a África do Sul

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 08/10/2025
19:15
Atacante Néiser Villarreal, colombiano, do Cruzeiro (Foto: Reprodução X/Cruzeiro)
imagem cameraRevelação colombiana, Néiser Villarreal se apresenta ao Cruzeiro em dezembro (Foto: Reprodução X/Cruzeiro)
Reforço do Cruzeiro para a próxima temporada, o atacante Néiser Villarreal foi decisivo na classificação da Colômbia para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-20, disputada no Chile. O jogador marcou dois gols na vitória colombiana por 3 a 1 sobre a África do Sul, no Estádio Fiscal de Talca, na tarde desta quarta-feira (8).

A Colômbia saiu na frente com gol de Morales, aos 7 minutos do primeiro tempo. Os sul-africanos empataram no início da etapa final, com Vilakazi. Villarreal, então, marcou aos 18 minutos e nos acréscimos, dando a classificação à Seleção Colombiana.

Nas quartas de final, a Colômbia vai enfrentar a Espanha, que eliminou a Ucrânia. O confronto será no sábado (11), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago.

A contratação de Néiser Villarreal, de 20 anos, foi anunciada, de surpresa, pelo Cruzeiro, no dia 9 de setembro. Jogador do Millionarios, o atacante virá sem custos para o clube celeste e se apresenta na Toca da Raposa em dezembro. O colombiano assinou contrato por cinco temporadas.

Atuação no Sul-Americano Sub-20 chamou a atenção do Cruzeiro e de outros clubes

Villareal já havia se destacado no Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado em janeiro e fevereiro, na Venezuela. Considerado uma promessa do futebol colombiano, o atacante disputou 11 jogos, marcou oito gols e deu três assistências nos jogos preparatórios e no Sul-Americano, em que a Colômbia terminou na terceira colocação (o Brasil foi o campeão). Villareal foi o artilheiro da competição e atraiu a atenção de vários clubes, como o Vasco e o Barcelona, da Espanha.

Villarreal fez o primeiro jogo como profissional do Millionarios com apenas 18 anos, em 2023, depois de se destacar nas categorias de base. Naquela temporada, foram apenas três partidas, mas, no ano seguinte, foram oito jogos e a primeira participação em gol, uma assistência na vitória por 3 a 0 diante do Envigado. Nesta temporada, o atacante disputou 15 jogos, não marcou gol e deu três assistências.

