Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Veja gol em Coritiba x Cruzeiro: Matheus Pereira marca o gol da vitória

Cabuloso conquistou vitória fora de casa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 23:11
Atualizado há 20 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Matheus Pereira comemorando gol em Coritiba x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro
Matheus Pereira comemorando gol em Coritiba x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Cruzeiro venceu o Coritiba por 1 a 0, nesta quinta-feira (30), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida sem muitas chances, Matheus Pereira abriu o placar no início do segundo tempo.

Quando o cronômetro marcava os 20 minutos do segundo tempo, Matheus Pereira aproveita o passe de Gerson e, no meio da defesa adversária, finaliza para abrir o placar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Veja o gol:

Como foi a partida?

Texto de: Eduardo Statuti.

A primeira grande chance do jogo veio aos seis minutos, quando Rojas foi lançado na direita e cruzou de primeira para Matheus Pereira finalizar forte com o pé direito, mas Pedro Morisco fez a defesa. Em cobrança de escanteio, Jacy respondeu de cabeça, mas estava bem marcado por Gerson.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Quando conseguiu encaixar a pressão na saída de bola, o Coxa levou perigo ao gol de Otávio em bolas aéreas. Na reta final, a Raposa conseguiu chegar ao ataque novamente e assustou com Arroyo e Felipe Morais.

continua após a publicidade
Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira em Coritiba x Cruzeiro
Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira em Coritiba x Cruzeiro (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Na volta dos vestiários, a Raposa teve sua primeira chance logo no primeiro minuto, mas Pedro Morisco defendeu chute forte de William. Aos dez minutos, o arqueiro deu rebote no chute de Jonathan Jesus, Matheus Pereira cruzou forte, mas Felipe Morais não conseguiu finalizar. Se armando não estava dando certo, o camisa 10 foi artilheiro. Aos 21 minutos, Gerson cruzou na medida e o meia chutou forte com o pé esquerdo para abrir o placar.

Em busca do empate, o Coritiba partiu para cima e Sebas Gomes levou perigo em finalização de fora da área que passou por cima do gol. Com a defesa do Cruzeiro bem postada, o Coxa apostou justamente nas finalizações de fora da área nos minutos finais. Em contra-ataque na reta final, Bruno Rodrigues avançou com perigo, mas preferiu passar para Matheus Pereira, que foi travado por Jacy.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols no Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge no Couto Pereira

Cruzeiro

Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o Coritiba

Há 1 minuto
Matheus Pereira disputando bola

Cruzeiro

Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitória

Há 22 minutos
Treinador Matheus Curopos após a classificação do Vasco para a final do Brasileirão sub-20

Vasco

Curopos exalta campanha do Vasco no Brasileiro sub-20: 'A página da Copinha está virada'

Há 37 minutos
Memphis Depay durante partida do Corinthians

Corinthians

Renovação de Memphis com o Corinthians entra em fase final; entenda

Há 41 minutos
Matheus Pereira comemora gol com Kenji

Cruzeiro

Matheus Pereira decide, e Cruzeiro vence o Coritiba

Há 42 minutos
Fernando Diniz, técnico do Corinthians na beira do campo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro

Corinthians

Diniz dá tapa na mão de jogador em Corinthians x Athletico-PR; veja

Há 48 minutos
Mais LANCE!
Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Athletico

Diniz critica gramado da Neo Química Arena e faz cobrança: 'Pior desde a inauguração'

Raniele jogador do Corinthians disputa lance com Kevin Viveros jogador do Athletico-PR durante partida no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2026.

Dê suas notas: avalie os jogadores do Corinthians no empate contra o Athletico-PR

Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Após empate, torcedores do Corinthians mandam recado a Diniz: 'Errou tudo'

Disputa de bola entre jogadores de Corinthians x Athletico

Com time misto, Corinthians empata com o Athletico-PR no Brasileirão

Yuri Alberto voltou a falar sobre possível saída (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'

Yuri Alberto sai chorando do gramado após sentir a posterior da coxa direita

Yuri Alberto é substituído chorando e preocupa o Corinthians

O Grêmio perdeu para o Bolívar por 1 a 0 e foi eliminado da Sul-Americana

Grêmio perde para o Bolívar e é eliminado da Sul-Americana

Meia Zakaria Labyad antes da possível lesão

Torcedores do Corinthians lamentam lesão de Labyad: 'Rezar'

Andrey Fernandes comemora gol marcado na partida entre Vasco e Santos pelo Brasileirão sub-20

Nos pênaltis, Vasco elimina o Santos e vai à final do Brasileiro Sub-20

Paulo Cesar Zanovelli é o árbitro de Palmeiras x Sport (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Arbitragem de Corinthians x Athletico vira alvo nas redes: 'Desesperadora'

Zakaria Labyad durante o lance

Corinthians: Zakaria Labyad deixa campo de maca após torcer o joelho

Vestiário do Cruzeiro no Couto Pereira

Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Coritiba

Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida na Neo Química Arena

Torcida do Corinthians reage à defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'