Veja gol em Coritiba x Cruzeiro: Matheus Pereira marca o gol da vitória
Cabuloso conquistou vitória fora de casa
Cruzeiro venceu o Coritiba por 1 a 0, nesta quinta-feira (30), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida sem muitas chances, Matheus Pereira abriu o placar no início do segundo tempo.
Quando o cronômetro marcava os 20 minutos do segundo tempo, Matheus Pereira aproveita o passe de Gerson e, no meio da defesa adversária, finaliza para abrir o placar.
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Veja o gol:
Coritiba 0x1 Cruzeiro— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 31, 2026
⚽️ Matheus Pereira
🥾 Gerson
🏆 Brasileirão | 21ª rodada pic.twitter.com/tXqgtZkBgd
Como foi a partida?
Texto de: Eduardo Statuti.
A primeira grande chance do jogo veio aos seis minutos, quando Rojas foi lançado na direita e cruzou de primeira para Matheus Pereira finalizar forte com o pé direito, mas Pedro Morisco fez a defesa. Em cobrança de escanteio, Jacy respondeu de cabeça, mas estava bem marcado por Gerson.
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Quando conseguiu encaixar a pressão na saída de bola, o Coxa levou perigo ao gol de Otávio em bolas aéreas. Na reta final, a Raposa conseguiu chegar ao ataque novamente e assustou com Arroyo e Felipe Morais.
Na volta dos vestiários, a Raposa teve sua primeira chance logo no primeiro minuto, mas Pedro Morisco defendeu chute forte de William. Aos dez minutos, o arqueiro deu rebote no chute de Jonathan Jesus, Matheus Pereira cruzou forte, mas Felipe Morais não conseguiu finalizar. Se armando não estava dando certo, o camisa 10 foi artilheiro. Aos 21 minutos, Gerson cruzou na medida e o meia chutou forte com o pé esquerdo para abrir o placar.
Em busca do empate, o Coritiba partiu para cima e Sebas Gomes levou perigo em finalização de fora da área que passou por cima do gol. Com a defesa do Cruzeiro bem postada, o Coxa apostou justamente nas finalizações de fora da área nos minutos finais. Em contra-ataque na reta final, Bruno Rodrigues avançou com perigo, mas preferiu passar para Matheus Pereira, que foi travado por Jacy.
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