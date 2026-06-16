Raio-x do ataque: confira números dos centroavantes do Cruzeiro em 2026 O camisa 19 é peça importante no time de Artur Jorge

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Em um primeiro semestre de altos e baixos, o Cruzeiro não pôde contar com Kaio Jorge por mais de um mês, a equipe teve que buscar soluções dentro de seu próprio elenco. Terminado o primeiro semestre, Neyser e Bruno Rodrigues foram os jogadores que mais tiveram chances.

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Apesar de não jogar sempre como centroavante, Bruno Rodrigues soma 22 partidas em 2026 somando os compromissos pelo Palmeiras. Porém, foi titular apenas três vezes.

Enquanto isso, Neyser foi frequentemente escolhido como substituto de Kaio Jorge, atuando em 20 jogos, oito como titular. O menos utilizado dos centroavantes foi Chico da Costa, que entrou em campo em apenas 14 jogos.

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Qual centroavante do Cruzeiro está com a mira melhor?

No raio-x dos quatro centroavantes do elenco do Cruzeiro, Kaio Jorge foi quem marcou mais gols, com 12, além de duas assistências. Bruno Rodrigues balançou as redes uma vez, Neyser quatro e Chico da Costa nenhuma.

O camisa 19 também foi quem teve maior média de finalizações por partida, com 2.4 por jogo, contra 0.4 de Bruno Rodrigues, 1.5 de Neyser e 1 de Chico.

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Em 2026, o Cruzeiro só venceu quatro dos 11 jogos que disputou sem Kaio Jorge. Nesse período, a equipe fez 14 gols.

Centroavante pode deixar o Cruzeiro

Com um dos piores desempenhos entre os centroavantes, Chico da Costa chegou a ficar fora até mesmo da lista de relacionados em algumas partidas desta temporada. O atacante não marcou nenhum gol em 14 partidas disputadas e pode até mesmo deixar o clube nesta janela de transferências.

Chico da Costa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira estatísticas do quarteto de centroavantes do Cruzeiro

Kaio Jorge

26 jogos (24 titular) 12 gols 2 assistências 142 minutos para participar de gol 2.4 finalizações (1.0 no gol) por jogo 41% pontaria na finalização 43% conversão de chances claras 0.8 passes decisivos por jogo 5.2 chutes para marcar gol Nota Sofascore 6.82

Bruno Rodrigues

Palmeiras e Cruzeiro 22 jogos (3 titular) 1 gol 2 assistências 188 minutos para participar de gol 8 finalizações para marcar 50% de pontaria na finalização 0.4 passes decisivos por jogo 0.4 finalizações por jogo (0.2 no gol) 100% de conversão em grandes chances (1/1) Nota Sofascore 6.67

Bruno Rodrigues comemorando gol

Neyser

20 jogos (8 titular) 4 gols 1 assistência 169 minutos para participar de gol 1.5 finalizações (0.6 no gol) por jogo 40% pontaria na finalização 16% conversão de chances claras 0.5 passes decisivos por jogo 7.5 chutes para marcar gol Nota Sofascore 6.62

Chico da Costa

14 jogos (4 titular) 1 assistência 404 minutos para participar de gol 1.0 finalizações (0.2 no gol) por jogo 21% pontaria na finalização 0.4 passes decisivos por jogo Nota Sofascore 6.45

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