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Pedro Junio diz que Cruzeiro trabalha para repor ausências de lesionados

O dirigente destacou que a Raposa está ativa no mercado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/07/2026 17:36
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Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II
Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Antes da apresentação oficial de Zé Lucas como reforço do Cruzeiro" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#1E3D8E" target="_blank">Cruzeiro, o vice-presidente Pedro Junio deu um breve discurso sobre a atuação do clube no mercado. Segundo o dirigente, a Raposa está atenta e trabalha para repor as ausências dos lesionados Sinisterra e Gabriel Pec.

– Hoje é um dia muito especial pela apresentação do Zé Lucas, mas queria conversar com o torcedor sobre a importância do elenco. Estamos em sintonia com a comissão técnica e satisfeitos com o grupo. Lamentamos muito as duas lesões recentes, do Pec e do Sinisterra, lesões importantes. O clube está atento, trabalhando com a comissão técnica para buscar o bem maior do Cruzeiro. Estamos analisando opções que a comissão técnica vê como prioridade no mercado – disse o dirigente na Toca da Raposa II.

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– Seguimos trabalhando em sintonia. É um clube que sempre trabalhou junto, nas contratações do Rojas, Pec e do Zé Lucas. Só para deixar um alento ao nosso torcedor, um comunicado: estamos atuando no mercado para repor as ausências por lesões graves. Mas reiteramos nossa confiança no elenco que temos, nos jogadores. Acreditamos que conseguimos ser vitoriosos com o elenco disponível e com as peças que possam chegar – complementou Pedro Junio, vice-presidente do Cruzeiro.

Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro
Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

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Jogadores lesionados no Cruzeiro

Atualmente, o técnico Artur Jorge tem três potenciais titulares entregues ao Departamento Médico. O primeiro deles, Cássio, está em fase de recuperação. O goleiro, que sofreu uma lesão multiligamentar no joelho, tem realizado algumas atividades com os demais atletas da posição na Toca da Raposa II.

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Recentemente, o ponta-direita Gabriel Pec sofreu uma fratura na tíbia e ficará fora dos gramados por alguns meses. Autor da entrada perigosa, Victor Gabriel foi suspenso pelo STJD pelo período em que o cruzeirense estiver fora de combate. No último domingo, Sinisterra sofreu uma lesão muscular e também será baixa para Artur Jorge.

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