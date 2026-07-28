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Após Inter usar áudio falso do VAR, Victor Gabriel é suspenso por entrada em Gabriel Pec

O zagueiro colorado foi expulso após entrada dura em Gabriel Pec

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/07/2026 15:53
Atualizado há 1 minutos
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Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso
Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

O zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgamento realizado nesta terça-feira (28). O defensor ficará fora de combate por seis partidas, além do período que Gabriel Pec levar para se recuperar, com limite de 180 dias. Cabe recurso da decisão.

Ele foi julgado por entrada no jogador do Cruzeiro na derrota por 2 a 1 em partida realizada em 22 de julho. Ele foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê pena de suspensão de uma a seis partidas. Porém, o tribunal entendeu que havia um agravante no caso, levando em conta o parágrafo 3º do artigo.

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Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro
Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

– Na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo máximo de cento e oitenta dias – diz o parágrafo 3º do artigo 254.

Na votação, o auditor-relator Rodrigo Steinmann Bayer votou pelos seis jogos de suspensão sem o período de tempo. Entretanto, Octavio Lavocat Galvão, Eduardo Xible Salles Ramos e Aline Gonçalves Jatahy votaram pela aplicação do parágrafo 3º.

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Inter usou áudio falso em defesa de Victor Gabriel

Durante o julgamento do STJD, o departamento jurídico do Internacional utilizou um áudio falso da comunicação do VAR. O advogado Rogério Pastl exibiu, entre uma série de provas, um áudio atribuído à cabine do VAR e ao árbitro.

Durante a votação, a auditora Aline Gonçalves questionou a defesa colorada sobre a veracidade da prova apresentada.

– Obviamente que a gente junta como sendo verídico, mas eu teria que checar essa informação agora. Mas de qualquer forma, por lealdade processual, já que o seu voto vai ser definitivo em relação a esse assunto, a senhora não considere essa prova ou suspenda o julgamento, até que a gente possa trazer essa informação. A informação do pessoal que colheu essa prova dentro do escritório é que seria, sim, o áudio do VAR, mas eu não tenho como lhe dar a fonte agora, nesse momento, a não ser que eu pare aqui e vá ver a origem desses áudios – explicou o advogado colorado.

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– Queria fazer uma retificação. Não se trata de uma prova falsa. Eventualmente pode ter acontecido alguma inadvertência, alguma falta de checagem. Mas em nenhum momento houve algum dolo ou má-fé por parte do Internacional ou da defesa. Vamos tentar esclarecer isso no período que se segue da mesma maneira como sempre atuamos aqui nesse tribunal – destacou Rogério Pastl após a sessão.

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