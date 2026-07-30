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Matheus Pereira decide, e Cruzeiro vence o Coritiba

A Raposa voltou a vencer e subiu na tabela do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/07/2026 23:30
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Matheus Pereira comemora gol com Kenji
Matheus Pereira comemora gol com Kenji (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.

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Primeiro tempo é equilibrado no Couto Pereira

A primeira grande chance do jogo veio aos seis minutos, quando Rojas foi lançado na direita e cruzou de primeira para Matheus Pereira finalizar forte com o pé direito, mas Pedro Morisco fez a defesa. Em cobrança de escanteio, Jacy respondeu de cabeça, mas estava bem marcado por Gerson.

Quando conseguiu encaixar a pressão na saída de bola, o Coxa levou perigo ao gol de Otávio em bolas aéreas. Na reta final, a Raposa conseguiu chegar ao ataque novamente e assustou com Arroyo e Felipe Morais.

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Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira
Lucas Romero conduz bola no Couto Pereira em Coritiba x Cruzeiro (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Matheus Pereira decide para o Cruzeiro contra o Coritiba

Na volta dos vestiários, a Raposa teve sua primeira chance logo no primeiro minuto, mas Pedro Morisco defendeu chute forte de William. Aos dez minutos, o arqueiro deu rebote no chute de Jonathan Jesus, Matheus Pereira cruzou forte, mas Felipe Morais não conseguiu finalizar. Se armando não estava dando certo, o camisa 10 foi artilheiro. Aos 21 minutos, Gerson cruzou na medida e o meia chutou forte com o pé esquerdo para abrir o placar.

Em busca do empate, o Coritiba partiu para cima e Sebas Gomes levou perigo em finalização de fora da área que passou por cima do gol. Com a defesa do Cruzeiro bem postada, o Coxa apostou justamente nas finalizações de fora da área nos minutos finais. Em contra-ataque na reta final, Bruno Rodrigues avançou com perigo, mas preferiu passar para Matheus Pereira, que foi travado por Jacy.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.

Deu aula 🏅

Autor do gol celeste, Matheus Pereira foi o melhor em campo, não apenas pelo tento anotado. O meio-campista deu três passes decisivos e criou uma grande chance, além de ter pisado bastante na área dando volume ofensivo aos visitantes.

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Ficou abaixo 📉

Atacante ex-Cruzeiro, Pedro Rocha foi pouco participativo na partida. O atacante teve apenas 20 ações com a bola e perdeu a posse 11 vezes. Além disso, no ataque, chutou para fora a única chance que teve.

✅ Ficha técnica

CORITIBA 🆚 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro - 21ª Rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba-PR
🥅 Gols: Matheus Pereira, 21'/2°T (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos (CFC); Matheus Henrique (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: -

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CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos (Tissi), Sebastián Gómez (Ocampos) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Keno) e Pedro Rocha (Rodrigo Rodrigues).

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira, Felipe Morais (Kenji); Kaio Jorge (Bruno Rodrigues), Arroyo (Marquinhos)

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

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