Matheus Pereira decide, e Cruzeiro vence o Coritiba
A Raposa voltou a vencer e subiu na tabela do Brasileirão
De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.
Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.
Primeiro tempo é equilibrado no Couto Pereira
A primeira grande chance do jogo veio aos seis minutos, quando Rojas foi lançado na direita e cruzou de primeira para Matheus Pereira finalizar forte com o pé direito, mas Pedro Morisco fez a defesa. Em cobrança de escanteio, Jacy respondeu de cabeça, mas estava bem marcado por Gerson.
Quando conseguiu encaixar a pressão na saída de bola, o Coxa levou perigo ao gol de Otávio em bolas aéreas. Na reta final, a Raposa conseguiu chegar ao ataque novamente e assustou com Arroyo e Felipe Morais.
Matheus Pereira decide para o Cruzeiro contra o Coritiba
Na volta dos vestiários, a Raposa teve sua primeira chance logo no primeiro minuto, mas Pedro Morisco defendeu chute forte de William. Aos dez minutos, o arqueiro deu rebote no chute de Jonathan Jesus, Matheus Pereira cruzou forte, mas Felipe Morais não conseguiu finalizar. Se armando não estava dando certo, o camisa 10 foi artilheiro. Aos 21 minutos, Gerson cruzou na medida e o meia chutou forte com o pé esquerdo para abrir o placar.
Em busca do empate, o Coritiba partiu para cima e Sebas Gomes levou perigo em finalização de fora da área que passou por cima do gol. Com a defesa do Cruzeiro bem postada, o Coxa apostou justamente nas finalizações de fora da área nos minutos finais. Em contra-ataque na reta final, Bruno Rodrigues avançou com perigo, mas preferiu passar para Matheus Pereira, que foi travado por Jacy.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.
Deu aula 🏅
Autor do gol celeste, Matheus Pereira foi o melhor em campo, não apenas pelo tento anotado. O meio-campista deu três passes decisivos e criou uma grande chance, além de ter pisado bastante na área dando volume ofensivo aos visitantes.
Ficou abaixo 📉
Atacante ex-Cruzeiro, Pedro Rocha foi pouco participativo na partida. O atacante teve apenas 20 ações com a bola e perdeu a posse 11 vezes. Além disso, no ataque, chutou para fora a única chance que teve.
✅ Ficha técnica
CORITIBA 🆚 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro - 21ª Rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba-PR
🥅 Gols: Matheus Pereira, 21'/2°T (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos (CFC); Matheus Henrique (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: -
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos (Tissi), Sebastián Gómez (Ocampos) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Keno) e Pedro Rocha (Rodrigo Rodrigues).
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira, Felipe Morais (Kenji); Kaio Jorge (Bruno Rodrigues), Arroyo (Marquinhos)
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Cruzeiro
Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o CoritibaHá 1 minuto
Cruzeiro
Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitóriaHá 21 minutos
Futebol Nacional
Veja gol em Coritiba x Cruzeiro: Matheus Pereira marca o gol da vitóriaHá 1 hora
Cruzeiro
Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o CoritibaHá 3 horas
Cruzeiro
Cruzeiro: Sinisterra passará por cirurgia na FinlândiaHá 4 horas
Cruzeiro
Cruzeiro x Chapecoense: informações sobre venda de ingressos para o jogoHá 7 horas
Mais LANCE!