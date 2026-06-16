Como, da Itália, e Kaiki, do Cruzeiro, buscam denominador comum; Betis segue de olho O defensor tem chamado atenção do mercado europeu desde o fim de 2025

Apesar do Cruzeiro ter aceitado a investida do Como, da Itália, por Kaiki, o jogador segue em negociações com a equipe italiana em busca de um denominador comum sobre seu salário.

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Segundo apuração do Lance!, as duas partes ainda não chegaram a um acordo, mas seguem em contato em busca de uma solução.

➡️ Clube europeu encaminha contratação de Kaiki, lateral do Cruzeiro

Inicialmente, o staff do atleta não considerou a proposta salarial do Como suficiente. Além disso, o clube tem que definir os valores para a compra dos 20% dos direitos que pertencem ao atleta.

Betis segue de olho em Kaiki

Apesar dos avanços do Como com o Cruzeiro, o Betis, da Espanha, não desistiu do lateral-esquerdo do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, os espanhóis seguem buscando uma aproximação com o atleta e não desistiram da negociação.

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Vale lembrar que na próxima temporada o time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini disputará a Liga dos Campeões. Nesta temporada, o time alviverde ficou na quinta posição do Campeonato Espanhol, com 60 pontos, garantindo sua vaga.

Kaiki, do Cruzeiro, está na mira do Como (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro próximo de anunciar jogador da posição de Kaiki

Jogador importante no Racing, Gabriel Rojas está próximo de ser anunciado como jogador do Cruzeiro. Na última sexta-feira (12), o atleta desembarcou em Belo Horizonte para realizar exames e assinar seu contrato com a Raposa.

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Na equipe argentina, o lateral-esquerdo era titular absoluto e personagem importante. Em quatro temporadas pela Academia, ele disputou 141 partidas, com cinco gols marcados e 22 assistências.

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