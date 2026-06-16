Como, da Itália, e Kaiki, do Cruzeiro, buscam denominador comum; Betis segue de olho
O defensor tem chamado atenção do mercado europeu desde o fim de 2025
Apesar do Cruzeiro ter aceitado a investida do Como, da Itália, por Kaiki, o jogador segue em negociações com a equipe italiana em busca de um denominador comum sobre seu salário.
Segundo apuração do Lance!, as duas partes ainda não chegaram a um acordo, mas seguem em contato em busca de uma solução.
➡️ Clube europeu encaminha contratação de Kaiki, lateral do Cruzeiro
Inicialmente, o staff do atleta não considerou a proposta salarial do Como suficiente. Além disso, o clube tem que definir os valores para a compra dos 20% dos direitos que pertencem ao atleta.
Betis segue de olho em Kaiki
Apesar dos avanços do Como com o Cruzeiro, o Betis, da Espanha, não desistiu do lateral-esquerdo do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, os espanhóis seguem buscando uma aproximação com o atleta e não desistiram da negociação.
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Vale lembrar que na próxima temporada o time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini disputará a Liga dos Campeões. Nesta temporada, o time alviverde ficou na quinta posição do Campeonato Espanhol, com 60 pontos, garantindo sua vaga.
Cruzeiro próximo de anunciar jogador da posição de Kaiki
Jogador importante no Racing, Gabriel Rojas está próximo de ser anunciado como jogador do Cruzeiro. Na última sexta-feira (12), o atleta desembarcou em Belo Horizonte para realizar exames e assinar seu contrato com a Raposa.
Na equipe argentina, o lateral-esquerdo era titular absoluto e personagem importante. Em quatro temporadas pela Academia, ele disputou 141 partidas, com cinco gols marcados e 22 assistências.
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