Por que Sinisterra se lesiona tanto? Entenda a recorrência das lesões do atacante do Cruzeiro
O atacante teve uma lesão importante na coxa no último domingo
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No início desta semana, o Cruzeiro informou que o atacante Luis Sinisterra teve uma lesão muscular importante na coxa esquerda. Essa é a quinta lesão muscular do colombiano apenas na Raposa. A condição física do atleta piorou bastante desde uma grave lesão sofrida na Holanda.
– O Cruzeiro informa que Sinisterra foi submetido a exames, nesta segunda-feira, que diagnosticaram lesão importante na coxa esquerda. Devido à complexidade do caso, o clube realizará novos exames nos próximos dias para definir o tratamento a ser adotado – informou o clube na última segunda-feira.
Aos 39 minutos da primeira etapa, Sinisterra sentiu a coxa esquerda durante uma arrancada. Retirado de maca, o atleta ficou bastante abatido ao deixar o gramado.
A lesão interrompe uma sequência de partidas do colombiano. Ele vinha sendo utilizado por Artur Jorge nas últimas 11 partidas.
Entenda a recorrência das lesões de Sinisterra
Em 16 de fevereiro de 2020, o ponta rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Desde então, ele teve 12 lesões, sendo cinco delas na Toca da Raposa II.
Pelo Cruzeiro, Sinisterra teve o primeiro problema em setembro de 2025 (estiramento na coxa direita). Depois de um mês, apresentou um edema muscular na coxa esquerda. Em dezembro, teve outro edema na mesma coxa. Nesta temporada, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e, nesta semana, outra na coxa esquerda.
Para entender melhor o cenário complicado que vive Sinisterra, o Lance! conversou com o Dr. Ricardo Soares, médico ortopedista do Hospital Ortopédico AACD.
Ricardo explica que a razão mais comum para a recorrência de lesões musculares iguais em atletas é uma lesão prévia. Isso ocorre devido à formação de uma cicatriz muscular que pode alterar a elasticidade do tecido.
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Além disso, causas frequentes são o desequilíbrio muscular, alterações biomecânicas na corrida e nos gestos esportivos e fadiga crônica pela sequência de jogos.
– No caso do Sinisterra, é mais provável que a recorrência seja resultado da soma de fatores: cirurgia prévia, histórico de lesões musculares, elevada demanda física do futebol de elite e gestão da carga de treinos e jogos – explica o Dr. Ricardo Soares.
O ortopedista acrescenta que pode haver relação de desbalanceamento devido às lesões musculares em sequência.
– É comum, após uma reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), o atleta apresentar déficits de força, potência, coordenação neuromuscular e controle do movimento, mesmo após o retorno ao esporte. Essas alterações podem modificar a mecânica da corrida, dos sprints e das desacelerações, aumentando a sobrecarga sobre a musculatura posterior da coxa. Esse desequilíbrio pode ser persistente, o que leva a lesões musculares recorrentes. Lembrando que não há fator causa único; normalmente, trata-se da combinação de vários fatores – diz o médico.
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