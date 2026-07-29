Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão As equipes estão empatadas em pontos na tabela do Brasileirão

O Cruzeiro enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado).

Ficha do jogo CTB CRU 21ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quinta-feira, 30, de julho, às 21h30 (de Brasília) Local Couto Pereira, Curitiba-PR Árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) Assistentes Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, o Coritiba não vence há três partidas. Dessas, duas derrotas foram para Palmeiras e Flamengo, e na última rodada o time comandado por Fernando Seabra empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino.

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O Cruzeiro tem a mesma pontuação que o rival, mas está na 11ª posição porque tem saldo de gols dois gols inferior ao do Coxa. Na última rodada, o time comandado por Artur Jorge perdeu para o Botafogo por 1 a 0 em casa.

Matheus Henrique conduzindo bola no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para o duelo desta quinta-feira, o Coritiba terá um desfalque. Vini Paulista recebeu o terceiro cartão no jogo contra o Bragantino. O Cruzeiro não contará com quatro atletas: Sinisterra, Gabriel Pec e Cássio lesionados, e Fagner suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Neste ano, as equipes se enfrentaram no Mineirão no primeiro turno, e o Coxa venceu por 2 a 1, com gols de Breno Lopes e Lavega. A equipe paranaense não perde para o Cruzeiro desde 2021. Desde então, foram três partidas, com duas derrotas da Raposa e um empate.

Matheus Pereira em Cruzeiro x Coritiba em 2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Coritiba x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 21ª RODADA

📆 Data e horário: Quinta-feira, 30 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, Coritiba-PR

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)

📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Bruno Melo, Maranhão, Cóser, Tinga; Gomez, Thiago Santos, Josué; Breno Lopes, Ronier, Pedro Rocha

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Wanderson

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