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Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes estão empatadas em pontos na tabela do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/07/2026 10:15
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Coritiba x Cruzeiro
Coritiba x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)

O Cruzeiro enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado).

Ficha do jogo

escudo coritiba
CTB
Escudo do Cruzeiro
CRU
21ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Quinta-feira, 30, de julho, às 21h30 (de Brasília)
Local
Couto Pereira, Curitiba-PR
Árbitro
Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
Assistentes
Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Ilbert Estevam da Silva (SP)
Onde assistir

Décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, o Coritiba não vence há três partidas. Dessas, duas derrotas foram para Palmeiras e Flamengo, e na última rodada o time comandado por Fernando Seabra empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino.

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O Cruzeiro tem a mesma pontuação que o rival, mas está na 11ª posição porque tem saldo de gols dois gols inferior ao do Coxa. Na última rodada, o time comandado por Artur Jorge perdeu para o Botafogo por 1 a 0 em casa.

Matheus Henrique conduzindo bola no Mineirão
Matheus Henrique conduzindo bola no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para o duelo desta quinta-feira, o Coritiba terá um desfalque. Vini Paulista recebeu o terceiro cartão no jogo contra o Bragantino. O Cruzeiro não contará com quatro atletas: Sinisterra, Gabriel Pec e Cássio lesionados, e Fagner suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Neste ano, as equipes se enfrentaram no Mineirão no primeiro turno, e o Coxa venceu por 2 a 1, com gols de Breno Lopes e Lavega. A equipe paranaense não perde para o Cruzeiro desde 2021. Desde então, foram três partidas, com duas derrotas da Raposa e um empate.

Matheus Pereira em Cruzeiro x Coritiba em 2026
Matheus Pereira em Cruzeiro x Coritiba em 2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Coritiba x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 21ª RODADA

📆 Data e horário: Quinta-feira, 30 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, Coritiba-PR
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Bruno Melo, Maranhão, Cóser, Tinga; Gomez, Thiago Santos, Josué; Breno Lopes, Ronier, Pedro Rocha

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Wanderson

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