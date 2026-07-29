Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes estão empatadas em pontos na tabela do Brasileirão
O Cruzeiro enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado).
Ficha do jogo
Décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, o Coritiba não vence há três partidas. Dessas, duas derrotas foram para Palmeiras e Flamengo, e na última rodada o time comandado por Fernando Seabra empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino.
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O Cruzeiro tem a mesma pontuação que o rival, mas está na 11ª posição porque tem saldo de gols dois gols inferior ao do Coxa. Na última rodada, o time comandado por Artur Jorge perdeu para o Botafogo por 1 a 0 em casa.
Para o duelo desta quinta-feira, o Coritiba terá um desfalque. Vini Paulista recebeu o terceiro cartão no jogo contra o Bragantino. O Cruzeiro não contará com quatro atletas: Sinisterra, Gabriel Pec e Cássio lesionados, e Fagner suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Neste ano, as equipes se enfrentaram no Mineirão no primeiro turno, e o Coxa venceu por 2 a 1, com gols de Breno Lopes e Lavega. A equipe paranaense não perde para o Cruzeiro desde 2021. Desde então, foram três partidas, com duas derrotas da Raposa e um empate.
Confira as informações do jogo entre Coritiba x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 21ª RODADA
📆 Data e horário: Quinta-feira, 30 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, Coritiba-PR
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Bruno Melo, Maranhão, Cóser, Tinga; Gomez, Thiago Santos, Josué; Breno Lopes, Ronier, Pedro Rocha
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Wanderson
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