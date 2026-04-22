Artur Jorge diz que empate do Cruzeiro com o Goiás foi justo: 'Recuamos cedo'

Sempre sincero em suas análises pós-jogo, o treinador Artur Jorge afirmou que o empate em 2 a 2 do Cruzeiro com o Goiás foi justo. Além disso, o comandante ainda ressaltou que a equipe não começou bem a partida e recuou cedo demais.

continua após a publicidade

– Foi um jogo equilibrado, no qual o resultado é aceitável. Eu particularmente não gostei dos primeiros 20 minutos. Jogamos com uma velocidade abaixo. Corrigimos e melhoramos. Acho que fomos mais perigosos que o adversário, mas temos que aceitar o resultado – disse o comandante.

+ Goiás marca no último minuto e empata com o Cruzeiro na despedida do Serra Dourada

– Sofrer o gol no último minuto faz parte também. Não tenho muito a dizer sobre isso. Recuamos cedo demais, ficamos expostos a esse tipo de lance – analisou Artur Jorge.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Goiás x Cruzeiro

No possível último jogo do Serra Dourada antes da reforma pela qual o estádio passará, Cruzeiro e Goiás empataram em 2 a 2. O Esmeraldino abriu o placar com Nicolas, Arroyo e Jonathan Jesus viraram, mas Esli García, no último minuto, garantiu o empate.

Com o resultado, a decisão ficará para o dia 15 de maio, no Mineirão. Quem vencer garante classificação e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

continua após a publicidade

Kaio Jorge (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

Neste fim de semana, o Cruzeiro irá enfrentar o Remo, em Belém, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Goiás tenta se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro em partida fora de casa contra o São Bernardo, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.