Cruzeiro encaminha empréstimo de jogador para time da Série B

Sem espaço no elenco do Cruzeiro, o meio-campista Vitinho deverá ser emprestado para o Náutico. O atleta retorna à equipe da Série B, que defendeu em 2025.

O meia foi utilizado pelo técnico Tite no início da temporada, nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Entretanto, após esse período, ele não ganhou mais oportunidades.

Recentemente, Vitinho sequer vinha sendo relacionado em alguns jogos. Na última partida do Cruzeiro, no entanto, ele ficou no banco de reservas.

A informação do empréstimo de Vitinho foi divulgada inicialmente pelo jornalista Clauber Santana e confirmada pela reportagem do Lance!.

Trajetória de Vitinho

O meio-campista foi revelado pelas categorias de base da Ponte Preta e chegou ao Cruzeiro em 2023 para compor o elenco do Sub-20.

Na base celeste, chegou a atuar também como lateral-direito. Promovido ao profissional por Fernando Seabra, o jogador somou 25 jogos pelo Cruzeiro, com um gol e uma assistência.

O contato de Vitinho com o Cruzeiro vai até o fim de 2027.

Vitinho está de saída para o Náutico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

