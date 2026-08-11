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Corinthians informa que não vai renovar contrato de Memphis Depay

Negociação com holandês se arrastou por semanas e se encerrou nesta terça-feira (11)

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/08/2026 16:19
Atualizado há 0 minutos
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Memphis Depay durante partida do Corinthians
Meia-atacante Memphis Depay durante partida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

A diretoria do Corinthians decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. A decisão se concretizou nesta terça-feira (11), após se arrastar por semanas, desde a pausa para a disputa da Copa do Mundo. Dessa forma, o atacante holandês não vestirá mais a camisa alvinegra.

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Segundo informou o clube, a decisão foi tomada "única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis".

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O Corinthians também relatou que entende que o processo e estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, por se tratar de um atleta do tamanho de Memphis.

- Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição - diz parte da nota divulgada pelo Corinthians.

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Corinthians agradece a Memphis

Em nota divulgada, o Corinthians agradeceu ao camisa 10 e sua equipe, e afirmou que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível.

- Ao atleta, em especial, o Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que incluem 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de três títulos importantes: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026. Estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians.

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Memphis Depay pelo Corinthians

  1. 79 jogos (62 titular)
  2. 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
  3. 20 gols
  4. 15 assistências
  5. 155 mins p/ participar de gol
  6. 161 finalizações (68 no gol) no total
  7. 2.0 finalizações por jogo
  8. 8.1 finalizações p/ marcar gol
  9. 30% conversão de chances claras
  10. 22 grandes chances criadas
  11. 1.4 passe decisivo por jogo
  12. 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
  13. 37% eficiência nos duelos
  14. 1.0 faltas sofridas por jogo
  15. 1 pênalti sofrido
  16. Nota Sofascore 7.00
Memphis Depay faz sinal de positivo
Memphis Depay deve ter o contrato renovado com o Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
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