Diniz deve repetir escalação do Corinthians contra o Rosario pela Libertadores; veja Delegação alvinegra embarca para a Argentina nesta terça-feira (11)

O Corinthians iniciou os trabalhos visando o jogo contra o Rosario Central-ARG, marcado para quinta-feira (13), fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na manhã desta terça-feira (11), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do Timão realizou alguns trabalhos.

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No gramado, após o aquecimento, a comissão técnica aplicou um exercício de posse de bola que também envolvia cruzamentos e finalizações. Na sequência, o técnico Fernando Diniz comandou um exercício tático de dez pensando neste duelo importante.

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Depois da ação tática, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Red Bull Bragantino retornaram para a parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Os demais atletas permaneceram no campo para um jogo de enfrentamento em campo reduzido.

A equipe corintiana viaja para a cidade de Rosario nesta tarde e treinará no CT do Newell's Old Boys na véspera da partida. O Timão enfrenta o Rosario Central às 21h30 de quinta-feira (13), no Estádio Gigante de Arroyito.

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Provável escalação do Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

Campanha na primeira fase da Libertadores:

09/04 – Platense (ARG) 0 x 2 Corinthians – Gols de Kayke e Yuri Alberto

15/04 – Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe (COL) – Gols de Raniele e Gustavo Henrique

30/04 – Corinthians 2 x 0 Peñarol (URU) – Gols de Gustavo Henrique e Jesse Lingard

06/05 – Independiente Santa Fe (COL) 1 x 1 Corinthians – Gol de Gustavo Henrique

21/05 – Peñarol (URU) 1 x 1 Corinthians – Gol de Zakaria Labyad

27/05 – Corinthians 0 x 2 Platense (ARG)

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