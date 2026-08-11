Oitavas de final da Libertadores: confrontos, retrospectos e mais
Fluminense x Independiente Rivadavia abre o mata-mata da competição
A Copa Libertadores está de volta, e as oitavas de final colocam seis clubes brasileiros entre os 16 classificados. A retomada da competição terá oito confrontos, com partidas decisivas para os brasileiros, incluindo duelos nacionais e reencontros internacionais. Confira os jogos, datas, horários, estádios e o retrospecto dos confrontos envolvendo as equipes brasileiras.
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Brasil e Argentina dominam oitavas de final da Libertadores
A retomada da Copa Libertadores após a pausa para a Copa do Mundo também coloca em evidência a diversidade do futebol sul-americano.
Entre os 16 clubes que chegaram às oitavas de final de Libertadores, seis países estão representados, com o Brasil liderando a lista, com 6 clubes. São eles: Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Palmeiras. A Argentina aparece logo atrás, com quatro representantes: Estudiantes, Independiente Rivadavia, Platense e Rosario Central.
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Brasil e Argentina concentram 10 das 16 vagas das oitavas de final da Libertadores. Os outros seis representantes estão distribuídos por Chile, Equador, Paraguai e Colômbia. Confira:
- Brasil: 6 clubes — Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Palmeiras
- Argentina: 4 — Estudiantes, Independiente Rivadavia, Platense e Rosario Central
- Chile: 2 — Universidad Católica e Coquimbo Unido
- Equador: 2 — Independiente del Valle e LDU
- Paraguai: 1 — Cerro Porteño
- Colômbia: 1 — Deportes Tolima
Oitavas de final da Libertadores (jogos de ida)
📆Terça-feira (11/08)
⚽ Fluminense x Independiente Rivadavia
🏟️ Maracanã - BRA
📆 Terça-feira (11/08)
🕐 19h00
➡️ Retrospecto: Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentaram apenas na atual edição da Libertadores, durante a fase de grupos do Grupo C. No Maracanã, no dia 15 de abril, os argentinos venceram por 2 x 1. Em Mendoza, no dia 6 de maio, o placar ficou empatado em 1 a 1.
⚽ Estudiantes x Universidad Católica
🏟️ Estádio Jorge Luis Hirschi - ARG
🕐 21h30
📆Quarta-feira (12/08)
⚽ Palmeiras x Cerro Porteño
🏟️ Nubak Parque - BRA
🕐 19h
➡️Retrospecto: Palmeiras e Cerro Porteño formam o confronto internacional mais repetido na história da Libertadores. No total, foram 18 partidas, todas pela Libertadores, com dez vitórias do Palmeiras, cinco empates e três triunfos do Cerro Porteño.
⚽ Platense x Coquimbo Unido
🏟️ Estádio Ciudad de Vicente López - ARG
🕐 19h
⚽ Cruzeiro x Flamengo
🏟️ Mineirão - BRA
🕐 21h30
➡️Retrospecto: Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 86 vezes na história, com vantagem rubro-negra: são 34 vitórias do Flamengo, 23 empates e 29 triunfos do Cruzeiro. Pela Libertadores, os clubes não se enfrentam desde as oitavas de final de 2018, quando o Flamengo venceu por 1 a 0 no Mineirão, eliminando a Raposa.
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📆Quinta-feira (13/08)
⚽ Mirassol x LDU
🏟️ Maião - BRA
🕐 19h
➡️Retrospecto: Os clubes se enfrentaram pela primeira vez na história em 2026, durante a fase de grupos da Libertadores. Em 14 de abril, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, a LDU venceu por 2 x 0. Na volta, em 7 de maio, o Mirassol devolveu o placar exato no Maião: 2 x 0.
⚽ Rosario Central x Corinthians
🏟️ Estádio Gigante de Arroyito - ARG
🕐 21h30
➡️Retrospecto: Corinthians e Rosario Central se enfrentaram três vezes na história, com duas vitórias do time argentino e uma do clube paulista. O único mata-mata foi disputado nas oitavas de final da Libertadores de 2000, quando o Timão avançou nos pênaltis.
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