Oitavas de final da Libertadores: confrontos, retrospectos e mais Fluminense x Independiente Rivadavia abre o mata-mata da competição

A Copa Libertadores está de volta, e as oitavas de final colocam seis clubes brasileiros entre os 16 classificados. A retomada da competição terá oito confrontos, com partidas decisivas para os brasileiros, incluindo duelos nacionais e reencontros internacionais. Confira os jogos, datas, horários, estádios e o retrospecto dos confrontos envolvendo as equipes brasileiras.

🏆 Simule as oitavas de final da Libertadores e descubra o caminho até a final!

Brasil e Argentina dominam oitavas de final da Libertadores

A retomada da Copa Libertadores após a pausa para a Copa do Mundo também coloca em evidência a diversidade do futebol sul-americano.

Entre os 16 clubes que chegaram às oitavas de final de Libertadores, seis países estão representados, com o Brasil liderando a lista, com 6 clubes. São eles: Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Palmeiras. A Argentina aparece logo atrás, com quatro representantes: Estudiantes, Independiente Rivadavia, Platense e Rosario Central.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil e Argentina concentram 10 das 16 vagas das oitavas de final da Libertadores. Os outros seis representantes estão distribuídos por Chile, Equador, Paraguai e Colômbia. Confira:

Brasil: 6 clubes — Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Palmeiras Argentina: 4 — Estudiantes, Independiente Rivadavia, Platense e Rosario Central Chile: 2 — Universidad Católica e Coquimbo Unido Equador: 2 — Independiente del Valle e LDU Paraguai: 1 — Cerro Porteño Colômbia: 1 — Deportes Tolima

Fluminense x Independiente Rivadavia abre as oitavas de final da Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

Oitavas de final da Libertadores (jogos de ida)

📆Terça-feira (11/08)

⚽ Fluminense x Independiente Rivadavia

🏟️ Maracanã - BRA

📆 Terça-feira (11/08)

🕐 19h00

➡️ Retrospecto: Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentaram apenas na atual edição da Libertadores, durante a fase de grupos do Grupo C. No Maracanã, no dia 15 de abril, os argentinos venceram por 2 x 1. Em Mendoza, no dia 6 de maio, o placar ficou empatado em 1 a 1.

continua após a publicidade

⚽ Estudiantes x Universidad Católica

🏟️ Estádio Jorge Luis Hirschi - ARG

🕐 21h30

📆Quarta-feira (12/08)

⚽ Palmeiras x Cerro Porteño

🏟️ Nubak Parque - BRA

🕐 19h

➡️Retrospecto: Palmeiras e Cerro Porteño formam o confronto internacional mais repetido na história da Libertadores. No total, foram 18 partidas, todas pela Libertadores, com dez vitórias do Palmeiras, cinco empates e três triunfos do Cerro Porteño.

⚽ Platense x Coquimbo Unido

🏟️ Estádio Ciudad de Vicente López - ARG

🕐 19h

⚽ Cruzeiro x Flamengo

🏟️ Mineirão - BRA

🕐 21h30

➡️Retrospecto: Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 86 vezes na história, com vantagem rubro-negra: são 34 vitórias do Flamengo, 23 empates e 29 triunfos do Cruzeiro. Pela Libertadores, os clubes não se enfrentam desde as oitavas de final de 2018, quando o Flamengo venceu por 1 a 0 no Mineirão, eliminando a Raposa.

continua após a publicidade

⚠️Deportes Tolima x Independiente del Valle - adiado* ⚫ Conmebol suspende jogos de Libertadores e Sula na Colômbia após terremoto

📆Quinta-feira (13/08)

⚽ Mirassol x LDU

🏟️ Maião - BRA

🕐 19h

➡️Retrospecto: Os clubes se enfrentaram pela primeira vez na história em 2026, durante a fase de grupos da Libertadores. Em 14 de abril, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, a LDU venceu por 2 x 0. Na volta, em 7 de maio, o Mirassol devolveu o placar exato no Maião: 2 x 0.

⚽ Rosario Central x Corinthians

🏟️ Estádio Gigante de Arroyito - ARG

🕐 21h30

➡️Retrospecto: Corinthians e Rosario Central se enfrentaram três vezes na história, com duas vitórias do time argentino e uma do clube paulista. O único mata-mata foi disputado nas oitavas de final da Libertadores de 2000, quando o Timão avançou nos pênaltis.