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Espanhóis repercutem saída de Memphis do Corinthians: 'Vexame'

Diario AS colocou o jogador como destaque no seu site

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 18:06
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Memphis em ação pelo Corinthians contra o Cruzeiro na temporada de 2025
Memphis em ação pelo Corinthians contra o Cruzeiro na temporada de 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

A decisão do Corinthians de não renovar o contrato de Memphis repercutiu na imprensa espanhola nesta terça-feira (11). O "Diario AS", de Madri, classificou o desfecho como um "vexame" e destacou a mudança de posição do clube depois de meses de negociação com o atacante holandês.

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Memphis ficou livre no mercado após o Corinthians decidir não renovar seu contrato. A negociação pela permanência do atacante se arrastava há semanas e chegou a avançar até os últimos detalhes, mas a diretoria alvinegra mudou de posição e encerrou as conversas nesta terça-feira.

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O Corinthians justificou a decisão pela situação financeira do clube. Em comunicado, a diretoria afirmou que assumir um novo compromisso com o jogador não seria compatível com o equilíbrio necessário para a sustentabilidade da instituição.

Para o "Diario AS", o desfecho causou surpresa justamente porque a renovação parecia encaminhada. O jornal espanhol classificou a decisão como "difícil de compreender" e destacou o recuo do Corinthians após meses de tratativas.

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Texto do Diario AS sobre a negociação entre Corinthians e Memphis
Texto do Diario AS sobre a negociação entre Corinthians e Memphis (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: "Vexame no caso Memphis" (título)
"Corinthians recua no último momento na renovação do holandês, já com tudo acertado. O salário e a dívida acumulada são os problemas." (subtítulo)

O caso também chamou atenção na Espanha pela trajetória de Memphis no futebol do país. O atacante defendeu Barcelona e Atlético de Madrid antes de se transferir para o Corinthians, o que ajudou a manter o jogador no radar dos veículos espanhóis.

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O "Mundo Deportivo", de Barcelona, já havia abordado a negociação na semana passada, em uma reportagem sobre as supostas exigências apresentadas por Memphis durante as conversas com o Corinthians. Na ocasião, o jornal catalão adotou um tom crítico e afirmou que o atacante teria "enlouquecido" com a lista de pedidos atribuída a ele.

Agora, o "Diario AS" voltou ao assunto após a decisão definitiva do Corinthians. A publicação destacou a mudança de rumo do clube e classificou o episódio como um "vexame".

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Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay está perto de renovar com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis deixa o Corinthians

O Corinthians confirmou nesta terça-feira que não irá renovar o contrato de Memphis. Em comunicado, o clube afirmou que a decisão foi tomada exclusivamente em razão da situação financeira da instituição.

– Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição – informou o clube.

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Memphis encerra sua passagem pelo Corinthians com 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, além de três títulos: Paulistão e Copa do Brasil de 2025 e Supercopa Rei de 2026.

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