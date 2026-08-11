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Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após saída do clube

Astro marcou 20 gols em duas temporadas no Timão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 18:34
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Memphis Depay em ação pelo Corinthians
Memphis Depay em ação pelo Corinthians (Foto: Allan Calisto /Fotoarena/Folhapress)

Memphis Depay não vai renovar o contrato com o Corinthians e não atua mais pelo clube paulista. A informação foi divulgada pelo Timão na tarde desta terça-feira (11). Nas redes sociais, torcedores alvinegros mandaram um recado ao atacante.

Segundo informou o clube, a decisão foi tomada "única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis".

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Nas redes sociais, torcedores do Corinthians agradeceram Memphis Depay pelos títulos e pela passagem pelo Timão.

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
O astro Memphis Depay não renovou o contrato com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja os comentários sobre o holândes

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Detalhes sobre a não renovação de Memphis Depay pelo Corinthians

A diretoria do Corinthians decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. A decisão se concretizou nesta terça-feira (11), após se arrastar por semanas, desde a pausa para a disputa da Copa do Mundo. Dessa forma, o atacante holandês não vestirá mais a camisa alvinegra.

O Corinthians também relatou que entende que o processo e estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, por se tratar de um atleta do tamanho de Memphis.

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- Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição - diz parte da nota divulgada pelo Corinthians.

Pelo Corinthians, Memphis fez 79 jogos (62 como titular), marcou 20 gols e deu 15 assitências em duas temporadas.

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