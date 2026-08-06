Que horas é o jogo entre Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil?
Time gaúcho defende vantagem conquistada no primeiro jogo
Às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (06), Corinthians e Internacional entram em campo na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida, que terá transmissão do Amazon Prime Video, define quem avança às quartas de final da competição nacional.
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Atual campeão do torneio, o Corinthians avançou às oitavas após eliminar o Barra-SC com duas vitórias por 1 a 0. Já o Internacional despachou o Athletic-MG também com dois triunfos: venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e depois confirmou a classificação no Beira-Rio ao ganhar por 3 a 2.
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No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick. Com o resultado, a equipe gaúcha abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.
Para avançar de fase, o Corinthians precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Já o Internacional garante a classificação com qualquer empate, vitória ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença.
Reencontro entre Corinthians x Internacional
As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.
O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.
Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.
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