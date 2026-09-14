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20 anos depois: Corinthians iguala marca negativa no Brasileirão

Time de Fernando Diniz chega a cinco partidas consecutivas sem vencer na competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/09/2026 13:24
Atualizado há 1 minutos
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Rodrigo Garro em partida pelo Corinthians
Corinthians chegou à quinta derrota consecutiva no Brasileirão de 2026 (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O Corinthians igualou, no Brasileirão de 2026, uma marca negativa que havia acontecido pela última vez em 2006. Com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no domingo (13), a equipe chegou a cinco partidas consecutivas sem vencer na competição, repetindo a sequência registrada naquele ano.

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Em 2026, o Corinthians perdeu para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo. A série começou em 16 de agosto, com o revés por 2 a 1 para o Cruzeiro, e foi ampliada nas rodadas seguintes. Ao todo, são cinco derrotas consecutivas, todas pelo mesmo placar: 2 a 1, com exceção da derrota por 1 a 0 para o Santos.

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Em 2006, porém, a sequência foi ainda maior. Na ocasião, o Corinthians acumulou seis derrotas consecutivas contra Internacional, Santos, Goiás, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. A série foi interrompida apenas na sétima partida, quando a equipe empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, em casa.

Depois do empate, o Corinthians voltou a perder na oitava partida, diante do Santa Cruz, fora de casa, e só voltou a vencer no nono jogo, quando derrotou o Athletico-PR no Pacaembu por 2 a 1. Dessa forma, naquela sequência de 2006, o time ficou oito partidas consecutivas sem vencer, com sete derrotas e um empate.

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Campanha no Brasileirão de 2006

  • Corinthians 0 x 1 Internacional – 25/05/2006
  • Santos 2 x 0 Corinthians – 28/05/2006
  • Corinthians 0 x 1 Goiás – 01/06/2006
  • Corinthians 0 x 2 Flamengo – 04/06/2006
  • Cruzeiro 2 x 0 Corinthians – 12/07/2006
  • Palmeiras 1 x 0 Corinthians – 16/07/2006

Campanha no Brasileirão 2026

  • Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – 16/08/2026
  • Coritiba 2 x 1 Corinthians – 23/08/2026
  • Corinthians 0 x 1 Santos – 30/08/2026
  • Corinthians 1 x 2 Chapecoense – 06/09/2026
  • Flamengo 2 x 1 Corinthians – 13/09/2026
Atacante Rafael Moura, do Corinthians, disputa bola com o zagueiro Renato Silva, do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de 2006
Atacante Rafael Moura, do Corinthians, disputa bola com o zagueiro Renato Silva, do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de 2006 (Foto de Eduardo Knapp/Folhapress. Digital)

Momento do Corinthians na temporada

No período de cinco jogos sem vencer, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes.

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Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

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Agora, o Corinthians vive um momento decisivo no torneio: na quarta-feira (16), encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.

Veja abaixo o calendário

    1.
  1. 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
    2. 2.
  2. 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
    3. 3.
  3. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
    4. 4.
  4. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
    5. 5.
  5. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
    6. 6.
  6. 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
    7. 7.
  7. 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
    8. 8.
  8. 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
    9. 9.
  9. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
    10. 10.
  10. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
    11. 11.
  11. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
    12. 12.
  12. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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