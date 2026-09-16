Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da Libertadores
Evento na Enseada de Botafogo entre os dias 16 e 20 de setembro, com entrada gratuita e presença de ídolos
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Na semana dos jogos de volta das quartas de final da Libertadores, a Conmebol levou para o Rio de Janeiro a taça da competição. Ela estará exposta na Enseada de Botafogo, que contará com uma estrutura para receber o público. O evento, que contará com ídolos dos clubes participantes, será realizado entre os dias 16 e 20 de setembro.
Os torcedores poderão ver de perto a taça da competição e registrar esse momento. Além do troféu oficial, também haverá uma grande estrutura inflável que reproduz o troféu. O evento funcionará das 16h às 22h.
Nesta quarta-feira, nomes ligados ao Flamengo, como Adriano Imperador e Júnior, estarão no local. Outras atrações ainda serão confirmadas.
Para Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, o evento é uma oportunidade de aproximar os amantes do futebol da magia da principal competição do continente sul-americano.
— A CONMEBOL Libertadores é o grande sonho de milhões de sul-americanos. Com a CONMEBOL Libertadores Experience, queremos aproximar a Glória Eterna de crianças, jovens, famílias e torcedores, para que possam vivenciar toda a emoção e a magia do maior torneio de clubes da América do Sul — disse Alejandro Domínguez.
Confira as atrações da Conmebol Libertadores Experience
- Trophy Stand imersivo: um espaço especialmente criado para contemplar de perto o troféu oficial da CONMEBOL Libertadores e registrar a foto dos sonhos.
- Arena de atividades esportivas: uma área com experiências esportivas e imersivas para que adultos e crianças coloquem à prova suas habilidades com a bola.
- Entretenimento para todas as idades: espaços e atividades para que toda a família aproveite o evento ao máximo.
- Gastronomia e música: uma variedade de sabores e música para acompanhar cada momento.
Como acessar o evento
A entrada é gratuita, com o cadastro sendo feito por meio do site oficial: libertadoresexperience.com.
Equipes brasileiras nas quartas de final da Libertadores
Nesta etapa do torneio, quatro equipes brasileiras estão nas quartas de final da Libertadores.
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