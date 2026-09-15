Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
15/09/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Copa Libertadores da América 2026 - Corinthians x Estudiantes De La Plata
Onde assistir ao vivo a partida entre Corinthians e Estudiantes De La Plata pelo Copa Libertadores da América 2026 (Arte / Lance!)

Corinthians e Estudiantes De La Plata se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 21h30 no Neo Química Arena, pela quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), GE TV (YouTube) e Paramount+ (streaming). ➡️Clique aqui para assistir na Paramount+.

➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Corinthians escudo - NOVO
COR
Escudo-ESTUDIANTES
EST
Quartas de Final
Libertadores
Data e Hora
16 de Setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro
Jesús Valenzuela (VEN)
Assistentes
Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)
Var
Juan Soto (VEN)
Onde assistir

No jogo de ida, Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1. Em caso de vitória de qualquer uma das equipes, independentemente do placar, a classificação será automática. Se houver um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

continua após a publicidade

Histórico de Corinthians x Estudiantes

Corinthians x Estudiantes se enfrentaram três vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate nos confrontos, justamente o da partida de ida da Libertadores.

Jogando em casa, o Estudiantes disputou duas partidas contra o Corinthians, com uma vitória e um empate. Já em território corintiano, as equipes se enfrentaram uma vez, com triunfo do Timão.

continua após a publicidade

Onde assistir

  1. 🏆 Competição: Copa Libertadores da América (Quartas de final)
  2. 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
  3. Horário: 21h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)

Estudiantes De La Plata
F. Muslera; G. Benedetti, L. González Pírez, S. Núñez e E. Mancuso; A. Castro, E. Piovi e B. Rodríguez; J. Tobio Burgos, J. Correa e G. Carrillo. (Técnico: Alexander Medina)

continua após a publicidade
Imagem da Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians, (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (15/09/2026)

Há 2 horas
Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Operário-PR

Onde Assistir

Náutico x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
Copa Libertadores da América 2026 - LDU x Palmeiras

Onde Assistir

LDU x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Há 14 horas
Copa Libertadores da América 2026 - Platense x Fluminense

Onde Assistir

Platense x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Há 14 horas
La Liga 2026/2027 - Elche x Real Madrid

Onde Assistir

Elche x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Há 15 horas
Seleção brasileira comemora classificação

Futebol Feminino

Brasil enfrenta Estados Unidos no mata-mata da Copa do Mundo Sub-20; veja onde assistir

Há 16 horas
Mais LANCE!
Copa Sul-Americana 2026 - São Paulo x Boca Juniors

São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

Copa Sul-Americana 2026 - Vasco x Santa Fe

Vasco x Ind. Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Bahia x Remo-PA

Bahia x Remo: onde assistir, horário e escalações do duelo válido pelo Brasileirão

Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (14/09/2026)

Premier League 2026/2027 - Manchester United x Manchester City

Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações ao jogo da Premier League

La Liga 2026/2027 - Levante x Barcelona

Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste domingo (13)

Último encontro entre Flamengo e Corinthians terminou em empate por 1 a 0 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (13/09/2026)

Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Vitória

Mirassol x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Corinthians

Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Zé Roberto em Brasil x Peru (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Brasil x Chile pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistir

Jogadores do São Paulo e Palmeiras em ação no Choque-Rei (Foto: Divulgação/São Paulo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (12/09/2026)

Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste sábado (12)