Corinthians e Estudiantes De La Plata se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 21h30 no Neo Química Arena, pela quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), GE TV (YouTube) e Paramount+ (streaming). ➡️Clique aqui para assistir na Paramount+.

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Ficha do jogo COR EST Quartas de Final Libertadores Data e Hora 16 de Setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, São Paulo (SP) Árbitro Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN) Var Juan Soto (VEN) Onde assistir

No jogo de ida, Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1. Em caso de vitória de qualquer uma das equipes, independentemente do placar, a classificação será automática. Se houver um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Histórico de Corinthians x Estudiantes

Corinthians x Estudiantes se enfrentaram três vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate nos confrontos, justamente o da partida de ida da Libertadores.

Jogando em casa, o Estudiantes disputou duas partidas contra o Corinthians, com uma vitória e um empate. Já em território corintiano, as equipes se enfrentaram uma vez, com triunfo do Timão.

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Onde assistir

🏆 Competição: Copa Libertadores da América (Quartas de final) 📅 Data: 16 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília) 📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP) ⚽ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)

Estudiantes De La Plata

F. Muslera; G. Benedetti, L. González Pírez, S. Núñez e E. Mancuso; A. Castro, E. Piovi e B. Rodríguez; J. Tobio Burgos, J. Correa e G. Carrillo. (Técnico: Alexander Medina)

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Neo Química Arena, casa do Corinthians, (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

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