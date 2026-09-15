Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição
Corinthians e Estudiantes De La Plata se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 21h30 no Neo Química Arena, pela quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), GE TV (YouTube) e Paramount+ (streaming). ➡️Clique aqui para assistir na Paramount+.
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Ficha do jogo
No jogo de ida, Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1. Em caso de vitória de qualquer uma das equipes, independentemente do placar, a classificação será automática. Se houver um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
Histórico de Corinthians x Estudiantes
Corinthians x Estudiantes se enfrentaram três vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate nos confrontos, justamente o da partida de ida da Libertadores.
Jogando em casa, o Estudiantes disputou duas partidas contra o Corinthians, com uma vitória e um empate. Já em território corintiano, as equipes se enfrentaram uma vez, com triunfo do Timão.
Onde assistir
- 🏆 Competição: Copa Libertadores da América (Quartas de final)
- 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- ⚽ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Prováveis escalações
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)
Estudiantes De La Plata
F. Muslera; G. Benedetti, L. González Pírez, S. Núñez e E. Mancuso; A. Castro, E. Piovi e B. Rodríguez; J. Tobio Burgos, J. Correa e G. Carrillo. (Técnico: Alexander Medina)
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