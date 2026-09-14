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Conheça Iago Machado, joia do Corinthians destaque contra o Flamengo

Garoto de 17 anos foi sondado recentemente por Chelsea e Arsenal

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/09/2026 10:00
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Iago machado na partida entre Flamengo x Corinthians
Iago Machado fez sua estreia pelo profissional do Corinthians (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Folhapress)

O zagueiro Iago Machado foi um dos destaques do Corinthians na derrota por 2 a 1 diante do Flamengo, neste domingo (13), no estádio do Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador fez sua estreia no profissional e, apesar do resultado, teve atuação positiva.

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Natural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Iago Machado chegou cedo ao Corinthians para atuar no futsal, inicialmente como pivô. Na transição para o futebol de campo, passou a exercer a função de zagueiro, mas também demonstrou capacidade para atuar em outras posições, como lateral e volante.

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Em 2025, o defensor ganhou espaço e assumiu a titularidade do sub-17 antes do esperado para a idade. A participação em uma excursão à Espanha, para a disputa do Torneio da Andaluzia, também contribuiu para consolidar a avaliação positiva sobre o jogador dentro do clube.

O Corinthians anunciou no ano passado um aditivo contratual com Iago, que possui vínculo até abril de 2028. A multa rescisória está estipulada em R$ 66 milhões para o mercado nacional e em 100 milhões de euros para clubes do exterior. A carreira do jogador é administrada pelo empresário Giuliano Bertolucci, que também acompanha o processo de transição do atleta para o futebol profissional.

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Interesse do futebol internacional

Chelsea e Arsenal acompanham a evolução de Iago Machado. O jogador, nascido em 2009, passou a ser observado por representantes dos dois clubes ingleses desde a disputa da Copinha desse ano e vem chamando atenção pelo desempenho apresentado nas categorias de base do Corinthians.

Na base do Corinthians, o jogador soma 25 partidas pelo sub-20, com quatro gols e duas assistências, além de 40 jogos pelo sub-17, com nove gols. Ao todo, são 65 atuações nas duas categorias, com 13 gols, além de cinco cartões amarelos e nenhum vermelho. No sub-20, registra aproveitamento de 63%, enquanto no sub-17 o índice é de 68%. Os números são do Meu Timão.

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Iago Machado foi integrado ao elenco principal no início do ano pela comissão técnica de Dorival Júnior e seguiu no planejamento com Fernando Diniz. Desde então, passou a treinar com os profissionais e a ser relacionado para os jogos da equipe, como parte do planejamento para ganhar experiência e maturidade.

Iago machado na partida entre Flamengo x Corinthians
Iago Machado, de 17 anos, foi um dos destaques do Corinthians na derrota para o Flamengo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Números de Iago Machado

Iago Machado, de apenas 17 anos, teve uma atuação segura diante do Flamengo e recebeu nota 7,2. Na partida, o jovem registrou 14 contribuições defensivas, além de 12 cortes e dois chutes bloqueados. Também recuperou uma bola e venceu dois dos três duelos aéreos disputados.

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No jogo aéreo, Iago Machado ainda participou de três disputas, com duas vencidas. O defensor foi driblado uma vez e não cometeu faltas durante a partida, mostrando disciplina mesmo diante de um adversário de alto nível.

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Com a bola, o garoto teve bom aproveitamento nos passes. Iago acertou 35 dos 39 passes, com 90% de precisão, além de completar nove dos 11 passes no campo adversário. No próprio campo, foram 26 acertos em 28 tentativas, enquanto nas bolas longas acertou seis de oito. Ao todo, o jovem realizou 55 ações com a bola.

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