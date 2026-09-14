Corinthians ainda corre risco de rebaixamento no Brasileirão?

O Corinthians sofreu sua quinta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz despencou na competição e viu a parte de baixo da tabela se aproximar.

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O Corinthians aparece com 14,6% de chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, segundo os cálculos apresentados pelo Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O índice coloca o Timão em uma situação de alerta na reta final da competição, embora ainda esteja distante dos clubes com maior risco de queda.

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Entre os clubes com maior probabilidade de queda, a Chapecoense lidera com 99,03%, seguida por Remo (84,6%), Internacional (57,4%), Grêmio (46,1%), Vasco (39,3%) e Mirassol (35,5%). Na sequência aparecem Botafogo (7,0%), Vitória (6,7%), São Paulo (6,2%), Santos (2,0%), Bragantino (1,2%), Atlético-MG (0,040%), Cruzeiro (0,004%) e Bahia (0,001%).

Veja os times com chances de rebaixamento

CHAPECOENSE — 99.03%

REMO — 84.6%

INTERNACIONAL — 57.4%

GRÊMIO — 46.1%

VASCO DA GAMA — 39.3%

MIRASSOL — 35.5%

CORINTHIANS — 14.6%

BOTAFOGO — 7.0%

VITÓRIA — 6.7%

SÃO PAULO — 6.2%

SANTOS — 2.0%

BRAGANTINO — 1.2%

ATLÉTICO-MG — 0.040%

CRUZEIRO — 0.004%

BAHIA — 0.001%

Corinthians perdeu para o Flamengo no Brasileirão (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Timão atravessa um momento de crise no Brasileirão e acumula cinco derrotas consecutivas. No período, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes. As partidas foram diante de Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo.

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Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

Agora, o Corinthians vive um momento decisivo no torneio: na quarta-feira (16), encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.

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Veja abaixo o calendário

1 . 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores 2 . 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão 3 . 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão 4 . 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão 5 . 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão 6 . 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão 7 . 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão 8 . 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão 9 . 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão 10 . 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão 11 . 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão 12 . 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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