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Presidente do Corinthians se pronuncia após denúncia do MP

Dirigente afirma que serviço de segurança foi contratado em razão do cargo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/09/2026 18:52
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Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante partida do clube
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se manifestou nesta segunda-feira (15), por meio de sua defesa, após ser denunciado pelo Ministério Público por suposta apropriação indébita.

Stabile afirmou que recebeu com estranheza a denúncia apresentada pelo Ministério Público sobre a contratação de uma equipe de segurança. Segundo ele, o serviço foi contratado em razão do cargo que ocupa, diante de ameaças que também teriam atingido sua família e motivado manifestações de repúdio da FPF e da CBF.

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Stabile também contestou o pedido de afastamento apresentado pelo Ministério Público e afirmou que permanecerá no exercício da presidência enquanto não houver decisão judicial. A defesa declarou ainda confiar no Poder Judiciário e estar segura de que ficará demonstrado que não houve apropriação de valores do Corinthians.

Veja o pronunciamento completo de Osmar Stabile, presidente do Corinthians

"Osmar Stabile, por meio de sua defesa, recebe com estranheza a denúncia apresentada pelo Promotor de Justiça Cássio Conserino, que tenta transformar em acusação criminal a contratação de uma equipe de segurança para o exercício da Presidência do Sport Club Corinthians Paulista.

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A segurança não foi contratada para Osmar como pessoa, mas em razão do cargo. As ameaças, de conhecimento público, decorreram de sua atuação como presidente, atingiram sua família e motivaram manifestações de repúdio, inclusive da Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Ministério Público conhecia esses fatos, assim como sabia que a adoção de segurança para dirigentes ocorre em outros grandes clubes e já foi utilizada em gestões anteriores do Corinthians.

Nesse contexto, causa também estranheza o pedido de afastamento formulado pelo Ministério Público, que será devidamente contestado nos autos.

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Osmar Stabile permanece normalmente no EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, pois o pedido depende de decisão judicial.

A defesa, por sua vez, confia no Poder Judiciário e está segura de que ficará demonstrado que não houve qualquer apropriação de valores do Clube."

Parque São Jorge, sede do Corinthians
Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Entenda o caso

De acordo com a denúncia à qual o Lance! teve acesso, os pagamentos foram destinados à Bear Security, empresa contratada para realizar a proteção de Stabile e de pessoas próximas ao presidente do Corinthians.

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A investigação teve início após um inquérito ser instaurado a partir de alertas feitos por associados do clube. Desde então, o Ministério Público reuniu documentos e outros elementos relacionados à contratação dos serviços.

Entre as evidências apresentadas pelo promotor Cassio Conserino estão documentos fiscais referentes aos pagamentos realizados à empresa de segurança. A investigação também reúne declarações do próprio Osmar Stabile, nas quais o dirigente teria confirmado a utilização de um serviço de "segurança VIP".

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Além dos documentos, o Ministério Público aponta a existência de imagens e registros dos agentes da empresa acompanhando familiares do presidente do Corinthians em compromissos particulares.

A denúncia também cita indícios de que a Bear Security estaria operando sem o devido registro na Polícia Federal. A situação da empresa integra os elementos apresentados pelo Ministério Público no caso.

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Diante das suspeitas, o promotor solicitou à Justiça o bloqueio de bens de Osmar Stabile no valor de R$ 721 mil.

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