Inteligência artificial aponta vencedor em Corinthians x Estudiantes
Jogo é válido pelas quartas de final
Nesta quarta-feira (16), o Corinthians recebe o Estudiantes na Neo Química Arena em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, e a inteligência artificial do Google cravou o placar do duelo. As equipes empataram a partida de ida na Argentina em 1 a 1, deixando a decisão totalmente aberta para o confronto em São Paulo.
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Na fase anterior, o Timão derrotou o Rosário Central em casa por 1 a 0 após empate na Argentina, enquanto o Estudiantes eliminou a Universidad Católica no Chile.
Veja a projeção do Gemini:
Para o confronto decisivo na Neo Química Arena, a expectativa é de um Corinthians impondo o ritmo desde o apito inicial, empurrado pela torcida para pressionar a saída de bola do Estudiantes. A equipe argentina, por sua vez, tende a adotar uma postura defensiva bem compacta, buscando desacelerar a partida e explorar as bolas paradas ou os contra-ataques para surpreender os donos da casa. Diante desse cenário de forte tensão, a tendência é de um jogo bastante disputado no meio de campo, com o Timão garantindo a vitória por 2 a 1, resultado que assegura a vaga alvinegra na próxima fase do torneio.
Momento do Corinthians na temporada
O Timão atravessa um momento de crise no Brasileirão e acumula cinco derrotas consecutivas. No período, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes. As partidas foram diante de Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo.
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Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.
Agora, o Corinthians vive um momento decisivo no torneio: na quarta-feira (16), encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.
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