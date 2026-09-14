Árbitro de Corinthians x Estudiantes já viveu polêmica em Itaquera

O árbitro Jesús Valenzuela, da Venezuela, foi escalado pela Conmebol para apitar o confronto entre Corinthians e Estudiantes, nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Será o reencontro do árbitro com o estádio em Itaquera, onde viveu uma polêmica em 2023, pela Sul-Americana.

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O Corinthians teve um possível toque de mão dentro da área do Estudiantes, na partida disputada em Itaquera pela Copa Sul-Americana. O lance aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo e envolveu o zagueiro Luciano Lollo.

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Na jogada, a bola desviou em Maycon, do Corinthians, antes de tocar no braço do defensor argentino dentro da área. A arbitragem de campo decidiu não marcar a penalidade, e a decisão foi mantida após a revisão do VAR.

No áudio divulgado pela arbitragem, tanto o árbitro de campo quanto o responsável pelo VAR afirmam ter identificado o toque de mão. No entanto, a interpretação foi de que o movimento de Lollo era natural. A proximidade entre os jogadores e a velocidade com que a bola desviou em Maycon também foram consideradas para justificar a não marcação do pênalti.

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Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo, então comandante do Timão, criticou a decisão do árbitro.

— O pênalti da mão, acho que sim, foi pênalti, faz uma diferença. Não sei se faríamos o gol ou não, mas a possibilidade era muito grande. Isso faz uma diferença em um jogo tão complicado, porque jogamos contra uma equipe que tem qualidade. Um jogo desta importância, difícil, com VAR, com tudo, tem que marcar. Fazer o que, não deu — disse o treinador.

Confira abaixo o diálogo entre o árbitro Jesús Valenzuela e o VAR Ángelo Hermosilla e o vídeo divulgado pela Conmebol:

VAR: Possível mão do defensor.

Árbitro: Sim, pega na mão, mas é um situação em que chega de maneira imprevista e primeiro parece que pega na perna e depois na mão.

VAR: Pega na mão, perfeito.

Árbitro: Sim, pega, mas é uma reação.

VAR: Para mim, é uma ação, vem desviada de uma distância curta. É uma bola surpresa que bate na mão. Há uma ação de reflexo que chega de maneira surpresa à mão dele. Jesús, tudo checado, é o que você relatou.

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Veja o vídeo da análise do VAR:

Naquela ocasião, o Corinthians venceu por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Estudiantes na Argentina. Com a igualdade no agregado, a classificação foi decidida nos pênaltis, com o Timão avançando de fase.

Corinthians venceu o Estudiantes em 2023 mesmo com polêmica de arbitragem (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Arbitragem Corinthians x Estudiantes

Árbitro: Jesús Valenzuela

Assistente 1: Jorge Urrego

Assistente 2: Tulio Moreno

4º árbitro: Alejandro Velázquez

VAR: Juan Soto

AVAR: Ángel Arteaga

No jogo de ida da Libertadores deste ano, Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1. Em caso de vitória de qualquer uma das equipes, independentemente do placar, a classificação será automática. Se houver um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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