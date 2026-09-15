A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, recebeu um grupo de torcedores do Boca Juniors nesta terça-feira (15), na quadra da entidade, às vésperas do jogo da equipe argentina contra o São Paulo, válido pelas quartas de final da Sul-Americana.

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Em nota, a Gaviões da Fiel destacou a importância do respeito e da convivência pacífica entre torcedores, além de reforçar a necessidade de combater o racismo, a discriminação e qualquer forma de preconceito no futebol.

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A organizada afirmou que as rivalidades esportivas não devem servir de espaço para manifestações de ódio e ressaltou o papel dos torcedores na construção de um ambiente mais respeitoso e inclusivo dentro e fora dos estádios.

Por fim, a Gaviões reafirmou seu compromisso com o combate ao racismo e classificou a luta contra o preconceito como uma responsabilidade coletiva de torcedores, clubes, entidades e autoridades.

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Integrantes da Gaviões da Fiel e da torcida do Boca Juniors posaram juntos durante o encontro em São Paulo (Foto: Alex da Matta / Departamento de Comunicação do Gaviões)

Veja abaixo a nota completa

A diretoria do Gaviões da Fiel recepcionou representantes da torcida do Boca Juniors antes do duelo válido pela Copa Sul-Americana, reforçando a importância do respeito entre torcedores e da convivência pacífica no futebol sul-americano.

O encontro foi marcado pelo diálogo e pela troca de experiências entre torcidas que carregam a paixão pelo futebol como parte de sua identidade. Em um momento de grande mobilização continental, a aproximação entre os torcedores também simboliza a defesa de valores que devem estar presentes dentro e fora dos estádios.

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Durante a recepção, foi destacada a importância da luta permanente contra o racismo, a discriminação e qualquer forma de preconceito. As torcidas têm papel fundamental na construção de um ambiente mais respeitoso e inclusivo, mostrando que rivalidades esportivas jamais podem servir de espaço para manifestações de ódio.

O Gaviões da Fiel reafirma seu compromisso com o combate ao racismo e entende que essa é uma responsabilidade coletiva de torcedores, clubes, entidades e autoridades. O futebol deve unir povos e culturas, promovendo respeito, igualdade e dignidade para todos.

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