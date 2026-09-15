Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Organizada do Corinthians recebe torcida do Boca antes de duelo com São Paulo

Encontro teve como foco o respeito entre torcedores e o combate ao racismo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
15/09/2026 16:13
Favorite o Lance! no Google
Lideranças da Gaviões da Fiel e da torcida do Boca Juniors se reuniram
Lideranças da Gaviões da Fiel e da torcida do Boca Juniors se reuniram (Foto: Alex da Matta / Departamento de Comunicação do Gaviões)

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, recebeu um grupo de torcedores do Boca Juniors nesta terça-feira (15), na quadra da entidade, às vésperas do jogo da equipe argentina contra o São Paulo, válido pelas quartas de final da Sul-Americana

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em nota, a Gaviões da Fiel destacou a importância do respeito e da convivência pacífica entre torcedores, além de reforçar a necessidade de combater o racismo, a discriminação e qualquer forma de preconceito no futebol.

continua após a publicidade

A organizada afirmou que as rivalidades esportivas não devem servir de espaço para manifestações de ódio e ressaltou o papel dos torcedores na construção de um ambiente mais respeitoso e inclusivo dentro e fora dos estádios.

Por fim, a Gaviões reafirmou seu compromisso com o combate ao racismo e classificou a luta contra o preconceito como uma responsabilidade coletiva de torcedores, clubes, entidades e autoridades.

continua após a publicidade
Integrantes da Gaviões da Fiel e da torcida do Boca Juniors posaram juntos durante o encontro em São Paulo
Integrantes da Gaviões da Fiel e da torcida do Boca Juniors posaram juntos durante o encontro em São Paulo (Foto: Alex da Matta / Departamento de Comunicação do Gaviões)

Veja abaixo a nota completa

A diretoria do Gaviões da Fiel recepcionou representantes da torcida do Boca Juniors antes do duelo válido pela Copa Sul-Americana, reforçando a importância do respeito entre torcedores e da convivência pacífica no futebol sul-americano.

O encontro foi marcado pelo diálogo e pela troca de experiências entre torcidas que carregam a paixão pelo futebol como parte de sua identidade. Em um momento de grande mobilização continental, a aproximação entre os torcedores também simboliza a defesa de valores que devem estar presentes dentro e fora dos estádios.

continua após a publicidade

Durante a recepção, foi destacada a importância da luta permanente contra o racismo, a discriminação e qualquer forma de preconceito. As torcidas têm papel fundamental na construção de um ambiente mais respeitoso e inclusivo, mostrando que rivalidades esportivas jamais podem servir de espaço para manifestações de ódio.

O Gaviões da Fiel reafirma seu compromisso com o combate ao racismo e entende que essa é uma responsabilidade coletiva de torcedores, clubes, entidades e autoridades. O futebol deve unir povos e culturas, promovendo respeito, igualdade e dignidade para todos.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Torcida do Corinthians

Corinthians

Corinthians esgota ingressos para duelo com Estudiantes

Há 3 minutos
Osmar Stabile durante partida do Corinthians

Corinthians

MP denuncia presidente do Corinthians por apropriação indébita

Há 3 horas
Neo Química Arena, casa do Corinthians

Corinthians

Corinthians terá capacidade recorde na Neo Química Arena contra o Estudiantes

Há 5 horas
Memphis Depay durante partida do Corinthians

Corinthians

Às vésperas de decisão, Memphis faz reflexão nas redes sociais: 'Criamos casca'

Há 5 horas
Copa Libertadores da América 2026 - Corinthians x Estudiantes De La Plata

Onde Assistir

Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 9 horas
Gui Negão comemora gol pelo Corinthians

Corinthians

Após quase sair, Gui Negão ganha fôlego no Corinthians

Há 10 horas
Mais LANCE!
Memphis Depay durante treinamento do Corinthians

Corinthians inicia preparação para enfrentar o Estudiantes e treina pênaltis

Jesús Noel durante partida

Árbitro de Corinthians x Estudiantes já viveu polêmica em Itaquera

Rodrigo Garro em partida pelo Corinthians

20 anos depois: Corinthians iguala marca negativa no Brasileirão

Fernando Diniz durante partida do Corinthians

Corinthians ainda corre risco de rebaixamento no Brasileirão?

Atacante recebeu críticas do ex-jogador por tomada de decisão ruim durante confronto com Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Felipe Melo manda recado a Pedro após Flamengo x Corinthians

Iago machado na partida entre Flamengo x Corinthians

Conheça Iago Machado, joia do Corinthians destaque contra o Flamengo

Fernando Diniz durante Flamengo x Corinthians

Diniz defende Corinthians após nova derrota: 'Cenário otimista'

Iago machado na partida entre Flamengo x Corinthians

Joia do Corinthians, Iago Machado se destaca em estreia contra Flamengo

Fernando Diniz em Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota

Hugo Souza durante a partida entre Flamengo x Corinthians

Hugo Souza exalta partida do Corinthians e elogia Flamengo: 'Qualidade'

Lucas Paquetá em comemoração do primeiro gol de Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Com gol no fim, Flamengo vence o Corinthians e retoma liderança do Brasileirão

Gui Negão em ação durante Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Flamengo x Corinthians gera revolta: 'Constrangedor'

Lucas Paquetá abriu o placar em Flamengo e Corinthians

Veja gols em Flamengo x Corinthians: Paquetá e Bruno Henrique marcam