Corinthians busca fim de jejum de vitória para avançar na Libertadores e espantar crise
Timão não vence há seis jogos, somando partidas pelo Brasileirão e pela competição internacional
O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena, para enfrentar o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Além da classificação, o Timão busca voltar a vencer e espantar a crise que ronda o Parque São Jorge.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Ao todo, o Corinthians não vence há seis jogos, sendo cinco pelo Brasileirão (todas derrotas) e um pela Libertadores. As partidas foram contra Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Estudiantes (único empate) e Flamengo.
O momento aumenta a pressão sobre o técnico Fernando Diniz. Após a chegada do treinador ao clube, em abril deste ano, o comandante vive o momento de maior instabilidade na temporada.
Desde que Fernando Diniz chegou ao Corinthians, o técnico comandou a equipe em 30 partidas. Neste período, foram 13 vitórias, oito empates e nove derrotas, com 57,8% de aproveitamento. Com o treinando no comando, o Timão marcou 34 gols e sofreu 26.
➡️Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e prováveis escalações
Campanhas de Corinthians e Estudiantes na Libertadores
O Corinthians soma nove jogos na Libertadores 2026, com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. A equipe tem 55,6% de aproveitamento na competição, com dez gols marcados e cinco sofridos.
Já o Estudiantes de La Plata possui campanha inferior. São três vitórias, cinco empates e uma derrota, com 51,9% de aproveitamento. A equipe argentina marcou 11 gols e sofreu sete.
— O Estudiantes é sempre difícil, empataram com o Flamengo lá e aqui. Empataram em casa e ganharam fora da Universidad Católica (CHI). Temos que nos preparar para uma grande batalha, time qualificado e bem distribuído em campo. Temos que fazer o nosso melhor junto com a força da nossa torcida — disse o técnico Fernando Diniz.
Momento do Corinthians na temporada
Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Veja abaixo o calendário
- 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
- 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
- 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
- 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Libertadores
Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da LibertadoresHá 1 hora
Corinthians
Inteligência artificial aponta vencedor em Corinthians x EstudiantesHá 1 hora
Fora de Campo
Rivais brincam com eliminação do São Paulo na Sul-Americana: 'Costume'Há 8 horas
Corinthians
Presidente do Corinthians se pronuncia após denúncia do MPHá 13 horas
Corinthians
Corinthians esgota ingressos para duelo com EstudiantesHá 14 horas
Corinthians
Organizada do Corinthians recebe torcida do Boca antes de duelo com São PauloHá 15 horas
Mais LANCE!