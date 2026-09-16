O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena, para enfrentar o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Além da classificação, o Timão busca voltar a vencer e espantar a crise que ronda o Parque São Jorge.

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Ao todo, o Corinthians não vence há seis jogos, sendo cinco pelo Brasileirão (todas derrotas) e um pela Libertadores. As partidas foram contra Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Estudiantes (único empate) e Flamengo.

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O momento aumenta a pressão sobre o técnico Fernando Diniz. Após a chegada do treinador ao clube, em abril deste ano, o comandante vive o momento de maior instabilidade na temporada.

Desde que Fernando Diniz chegou ao Corinthians, o técnico comandou a equipe em 30 partidas. Neste período, foram 13 vitórias, oito empates e nove derrotas, com 57,8% de aproveitamento. Com o treinando no comando, o Timão marcou 34 gols e sofreu 26.

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➡️Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e prováveis escalações

Campanhas de Corinthians e Estudiantes na Libertadores

O Corinthians soma nove jogos na Libertadores 2026, com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. A equipe tem 55,6% de aproveitamento na competição, com dez gols marcados e cinco sofridos.

Já o Estudiantes de La Plata possui campanha inferior. São três vitórias, cinco empates e uma derrota, com 51,9% de aproveitamento. A equipe argentina marcou 11 gols e sofreu sete.

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— O Estudiantes é sempre difícil, empataram com o Flamengo lá e aqui. Empataram em casa e ganharam fora da Universidad Católica (CHI). Temos que nos preparar para uma grande batalha, time qualificado e bem distribuído em campo. Temos que fazer o nosso melhor junto com a força da nossa torcida — disse o técnico Fernando Diniz.

Corinthians enfrenta o Estudiantes fora de casa (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

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Veja abaixo o calendário

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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