Ex-Botafogo, artilheiro e Seleção: os perigos do Estudiantes para o Corinthians
Time argentino precisa vencer o Timão em Itaquera para avançar
O Corinthians decide nesta quarta-feira (16) uma vaga nas semifinais da Libertadores. A equipe enfrenta o Estudiantes, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final. Depois do empate por 1 a 1 na Argentina, o Timão precisa vencer para avançar na competição e seguir na disputa pelo título.
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Diante da importância do confronto, o Lance! preparou uma lista com jogadores do Estudiantes que podem oferecer perigo ao Corinthians. Fernando Diniz e seus comandados precisarão ficar atentos às principais peças da equipe argentina para evitar surpresas e buscar a classificação.
Tiago Palacios - atacante
Tiago Palacios soma 26 jogos pelo Estudiantes em 2026, sendo 19 como titular. O meia marcou oito gols e deu quatro assistências, participando diretamente de um gol a cada 141 minutos. O argentino registra 1,5 passes decisivos, 1,9 finalizações (0,7 no gol) e 1,2 dribles certos por jogo, com 43% de acerto. A nota média no Sofascore é 7,18. Na Libertadores, disputou sete jogos com três bolas nas redes.
Na carreira, o atacante de 25 anos, que atua como ponta, passou por Platense e Montevideo City.
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Alexis Castro - meia
Alexis Castro disputou 37 jogos pelo Estudiantes em 2026, com 21 como titular. O meia marcou seis gols e deu duas assistências, participando de um gol a cada 229 minutos. Ele registra 0,7 passes decisivos, 0,8 finalizações (0,2 no gol) e 0,4 dribles certos por jogo, com 48% de acerto. A nota média no Sofascore é 6,97. Na Libertadores, disputou nove jogos, com um gol e uma assistência.
Na carreira, o jogador, que atua como meia-armador, de 31 anos, ainda atuou por Nacional, Tigre, Colón, San Lorenzo, Tijuana e Defensa y Justicia.
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Guido Carrillo - atacante
Guido Carrillo soma 32 jogos pelo Estudiantes em 2026, sendo 26 como titular. O atacante marcou nove gols e deu duas assistências, participando diretamente de um gol a cada 212 minutos. O jogador registra 2,6 finalizações (1,2 no gol), 48% de pontaria nos chutes, 1,1 passe decisivo e 0,3 drible certo por jogo, com 53% de acerto. A nota média no Sofascore é 6,94. Em nove jogos pela Libertadores, marcou três gols.
Guido é um centroavante experiente, de 35 anos, que, além do Estudiantes, passou por Monaco, Southampton, Leganés, Elche e Henan Songshan Longmen, da China.
Joaquín Correa - atacante
Joaquín Correa disputou nove jogos pelo Estudiantes em 2026, com quatro como titular. O atacante marcou um gol e deu uma assistência, participando diretamente de um gol a cada 263 minutos. Ele registra 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no gol) e 1,6 dribles certos por jogo, com 56% de acerto. A nota média no Sofascore é 6,93. Na Libertadores, disputou seis jogos com um gol.
O atacante de 32 anos chegou recentemente ao Estudiantes, vindo do Botafogo. Na carreira, passou por Inter de Milão, Olympique de Marseille, Lazio, Sevilla e Sampdoria, além da seleção da argentina.
Corinthians x Estudiantes
No jogo de ida, Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1. Em caso de vitória de qualquer uma das equipes, independentemente do placar, a classificação será automática. Se houver um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
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