Corinthians esgota ingressos para duelo com Estudiantes

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (15) que todos os ingressos para o confronto contra o Estudiantes-ARG, nesta quarta-feira (16), pela partida de volta das quartas de final da Libertadores, foram previamente reservados. O duelo será disputado na Neo Química Arena.

As reservas foram esgotadas pelos membros do Fiel Torcedor desde a abertura das vendas, na terça-feira (8). Ainda assim, torcedores interessados podem acompanhar o sistema oficial de vendas, já que ingressos cujas reservas não tenham o pagamento confirmado podem retornar à plataforma.

continua após a publicidade

A partida contra o Estudiantes será disputada às 21h30 (de Brasília). O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, na Argentina.

Veja abaixo a nota do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que todos os ingressos para a partida da próxima quarta-feira (16), contra o Estudiantes-ARG, válida pela CONMEBOL Libertadores 2026, na Neo Química Arena, foram previamente reservados.

Desde o início da abertura das vendas na terça-feira (8), membros do Fiel Torcedor esgotaram as reservas. Torcedores que ainda possuem interesse na compra, podem acompanhar o https://fieltorcedor.com.br, pois reservas que não tiverem a confirmação de pagamento efetuadas retornarão ao sistema.

continua após a publicidade

Para garantir seu ingresso com antecedência em próximos jogos do Coringão, seja membro do Fiel Torcedor, acumule pontos e aproveite todos os benefícios.

Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Neo Química Arena com capacidade ampliada

A Neo Química Arena terá capacidade recorde contra o Estudiantes-ARG. Para a partida, o setor Sul, localizado atrás de um dos gols, terá 1.537 lugares adicionais.

continua após a publicidade

Com a ampliação, a capacidade total do estádio chegará a 50.582 lugares, exclusivamente para o confronto com os argentinos. No entanto, 49.984 assentos serão disponibilizados para venda, devido ao bloqueio de segurança necessário para a separação das torcidas.

Os ingressos extras começaram a ser disponibilizados nesta segunda-feira (14), às 19h30, pelo site do Fiel Torcedor. A comercialização é destinada aos torcedores adimplentes do plano Minha Vida.

continua após a publicidade

A ampliação do setor Sul foi definida pelo Corinthians em conjunto com os órgãos públicos responsáveis pela segurança e operação do estádio. A medida permite a presença de mais torcedores no estádio para o confronto decisivo pela Libertadores.

A capacidade adicional foi autorizada após avaliações realizadas com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros e a Federação Paulista de Futebol. O bloqueio de segurança para a torcida visitante será mantido, como ocorre nas partidas com presença de torcedores adversários.

continua após a publicidade

O Corinthians também realiza estudos e avaliações técnicas com os órgãos públicos para analisar a possibilidade de ampliar de forma definitiva a capacidade do setor Sul da Neo Química Arena. A medida, porém, ainda depende de novas avaliações e autorizações.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.