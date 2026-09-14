Felipe Melo manda recado a Pedro após Flamengo x Corinthians

O Flamengo bateu o Corinthians por 2 a 1 no último domingo (13), no Maracanã, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Um lance, ainda no primeiro tempo do confronto chamou atenção de Felipe Melo, que, durante o programa Fechamento SporTV, criticou a decisão de Pedro.

O lance em questão é uma finalização de peito do atacante ao gol do Corinthians. O ex-zagueiro afirmou que Pedro poderia ter cabeceado a bola ao invés de tentar balançar as redes com uma peitada.

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Pedro errou em Flamengo x Corinthians?

Para Felipe Melo, o atacante é um destaque fora de curva, mas sua finalização ao gol contou com uma possível falta de concentração no jogo:

- Desde quando eu jogava, eu falava dele, que era craque, sou muito fã do Pedro, mas creio que hoje (domingo) faltou um pouco mais de concentração. Teve oportunidade e foi querer fazer o gol de peito, como ele poderia ter feito de cabeça, onde ele fatalmente mataria o jogo, ele já fez outros gols assim, então faltou um pouco de seriedade - disparou o comentarista.

Completando sua fala, o ex-jogador apontou que o camisa 9 rubro-negro é um atleta referência, mas não é um jogador com status de "insubstituível":

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- Por isso há alguns dias atrás, no Seleção SporTV falei que o Pedro não era insubstituível. Para mim é craque de bola, melhor 9 que temos no país, mas não é insubstituível, tanto que você vê o Bruno Henrique entrando em campo e você vê ele mais uma vez sendo o herói - concluiu Felipe Melo.

Gol perdido por Pedro em Flamengo x Corinthians incomodou Felipe Melo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como foi o confronto pelo Brasileirão

Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, o Flamengo teve mais posse de bola e controlou as ações da partida, enquanto o Corinthians encontrava dificuldades para avançar além do meio de campo. Apesar do domínio e do maior volume ofensivo, o Rubro-Negro só levou perigo de fato aos 21 minutos. Após cruzamento de Plata, Pedro tentou finalizar de peito, mas Hugo Souza fez grande defesa. No rebote, Ayrton Lucas bateu, a bola passou pelo goleiro, mas João Pedro Tchoca, caído dentro do gol, conseguiu afastar de cabeça e evitou o gol do time da casa.

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Pouco depois, o Flamengo voltou a ameaçar. Após cruzamento de Léo Ortiz, Arrascaeta ajeitou de peito para Pedro, que ficou cara a cara com Hugo Souza, mas finalizou para fora e desperdiçou uma boa oportunidade. O Corinthians teve poucas oportunidades quando tentou escapar em contra-ataque, mas acabou parando na defesa do Rubro-Negro. Na reta final da primeira etapa, o Corinthians ainda entregou outra chance ao Flamengo após um erro na defesa. Varela recebeu a bola de presente dentro da área, mas tentou finalizar de esquerda e mandou para fora. Apesar da pressão e das oportunidades criadas, o Rubro-Negro não conseguiu transformar o domínio em gol antes do intervalo.

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