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Rivais brincam com eliminação do São Paulo na Sul-Americana: 'Costume'

Argentinos enfrentarão o Vasco nas semifinais

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 23:46
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Luciano, do São Paulo com os braços abertos no gramado do Morumbis
São Paulo foi eliminado para o Boca Juniors na Sul-Americana (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O São Paulo foi eliminado pelo Boca Juniors nesta terça-feira (15) e deu adeus à Copa Sul-Americana, o que gerou provocações de torcedores rivais nas redes sociais. Após a derrota por 1 a 0 na Argentina, o Soberano empatou em 1 a 1 no Morumbis e disputará apenas o Brasileirão no restante da temporada.

➡️Vasco x Boca Juniors: data e informações da semifinal da Sul-Americana

Os gols da partida foram marcados por Leandro Lozano para os visitantes e por Domingos Duarte para os donos da casa. No jogo de ida, Miguel Merentiel foi o responsável por balançar as redes em La Bombonera.

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Veja alguns comentários:

Jogadores de São Paulo e Boca Juniors durante partida
Jogo entre São Paulo e Boca Juniors terminou em 1 a 1 (Foto: THIAGO BERNARDES / FramePhoto / Folhapress)

Como foi o jogo entre São Paulo e Boca Juniors?

Primeiro tempo de baixa intensidade e festa da torcida

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade. O Boca Juniors pressionou a saída do São Paulo, congestionou o meio de campo e dificultou a construção tricolor. A equipe argentina chegou a assustar com Merentiel, que contou com um desvio em Arboleda. Pelo lado do São Paulo, Artur e Luciano tentaram criar pela direita, mas sem conseguir levar perigo.

A partir da metade da primeira etapa, o Boca passou a controlar mais a partida, principalmente com Paredes organizando a saída de bola O São Paulo teve dificuldade para quebrar as linhas adversárias e ainda cometeu erros na defesa. A primeira finalização tricolor veio aos 29 minutos apenas, com Gustavo Santana. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.

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Segundo tempo teve polêmica, gol e eliminação

O São Paulo voltou mais agressivo no ataque, com Luciano aparecendo nas principais jogadas. O atacante finalizou de longe, teve um cabeceio defendido por Montero e participou de outra boa chegada tricolor. Dorival, que enxergava problemas no meio-campo, tentou mudar e colocar Djhordney no lugar de Danielzinho. Cedendo espaços e sem conseguir reagir, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano fez boa tabela pela direita e recebeu um lançamento preciso entre os zagueiros do São Paulo. Em um vacilo da defesa e sem Rafael conseguir acompanhar, o lateral do Boca deixou o dele. Até então, o time argentino estava em vantagem no agregado.

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Após um bate-rebate na área, Luciano recebeu no ataque e cruzou para Ryan Francisco, que completou para o gol. O árbitro, porém, marcou impedimento. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão, apontando impedimento por pouco, com o ombro de Luciano à frente. O lance gerou uma forte revolta, rendendo até mesmo um cartão amarelo para Dorival Júnior. Aos 43 minutos, o São Paulo seguiu tentando e marcou com Domingos Duarte. O zagueiro bateu de cabeça após um cruzamento de Artur. Mesmo assim, não conseguiu virar e se despediu da competição.

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