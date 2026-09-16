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Briga após Bahia x Corinthians deixa torcedores feridos

Cerca de três visitantes foram atingidos durante a saída da Arena Fonte Nova

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/09/2026 13:13
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Torcedores do Corinthians sofrem agressões após jogo com Bahia
Torcedores do Corinthians sofrem agressões após jogo com Bahia (Fotos: Meu Timão/BahiaNotícias/BandNews)

A partida entre Bahia e Corinthians, válida pela semifinal do Brasileiro Feminino, terminou com uma briga fora da Arena Fonte Nova, torcedores machucados e com a polícia acionada.

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Segundo informações do site Bahia Notícias, cerca de três torcedores do Corinthians foram agredidos com socos, chutes, capacetes e cones de sinalização por torcedores do Bahia durante a saída dos visitantes do estádio.

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A Polícia Militar da Bahia esteve no local após a ocorrência, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi chamada após um tumulto nas proximidades de uma praça esportiva, em Nazaré. No local, uma vítima relatou ter sido agredida por um grupo de torcedores. A PM realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

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Veja abaixo a nota completa

"A Polícia Militar da Bahia informa que, na noite de terça-feira (15), policiais militares da 2ª CIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de tumulto generalizado nas proximidades da praça esportiva, em Nazaré. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima no solo, que relatou ter sido agredido por um grupo de torcedores locais. O Samu foi acionado para o atendimento médico. Rondas foram feitas, porém nenhum agressor foi encontrado.

Jogadoras de Bahia x Corinthians
Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0 (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Bahia x Corinthians

O Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Jhonson marcou o único gol da partida.

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O borderô registrou 5.811 torcedores na partida. O número é o maior público registrado em jogos de futebol feminino na Bahia e supera os 5.701 presentes no duelo entre Corinthians e Cruzeiro, pelas quartas de final, até então a maior marca da competição.

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