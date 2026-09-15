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Corinthians terá capacidade recorde na Neo Química Arena contra o Estudiantes

Estádio recebe mais torcedores em duelo decisivo pela Libertadores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/09/2026 12:31
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Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena terá capacidade recorde contra Estudiantes (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

A Neo Química Arena terá capacidade recorde em um jogo do Corinthians nesta quarta-feira (16), no duelo contra o Estudiantes-ARG, pela volta das quartas de final da Libertadores. Para a partida, o setor Sul, localizado atrás de um dos gols, terá 1.537 lugares adicionais.

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Com a ampliação, a capacidade total do estádio chegará a 50.582 lugares exclusivamente para o confronto com os argentinos. No entanto, 49.984 assentos serão disponibilizados para venda, devido ao bloqueio de segurança necessário para a separação das torcidas.

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Os ingressos extras começaram a ser disponibilizados nesta segunda-feira (14), às 19h30, pelo site do Fiel Torcedor. A comercialização é destinada aos torcedores adimplentes do plano Minha Vida.

A ampliação do setor Sul foi definida pelo Corinthians em conjunto com os órgãos públicos responsáveis pela segurança e operação do estádio. A medida permite a presença de mais torcedores no estádio para o confronto decisivo pela Libertadores.

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➡️Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e prováveis escalações

A capacidade adicional foi autorizada após avaliações realizadas com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros e a Federação Paulista de Futebol. O bloqueio de segurança para a torcida visitante será mantido, como ocorre nas partidas com presença de torcedores adversários.

O Corinthians também realiza estudos e avaliações técnicas com os órgãos públicos para analisar a possibilidade de ampliar de forma definitiva a capacidade do setor Sul da Neo Química Arena. A medida, porém, ainda depende de novas avaliações e autorizações.

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Neo Química Arena, estádio do Corinthians
Neo Química Arena, estádio do Corinthians, é alvo de apuração do Ministério Público de São Paulo (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Momento do Corinthians na temporada

O Timão atravessa um momento de crise no Brasileirão e acumula cinco derrotas consecutivas. No período, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes. As partidas foram diante de Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo.

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Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

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Agora, o Corinthians vive um momento decisivo no torneio: na quarta-feira (16), encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.

Veja abaixo o calendário

  1. 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
  2. 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  3. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  4. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  5. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  6. 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  7. 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
  8. 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  9. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  10. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  11. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  12. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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