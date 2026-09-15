O Ministério Público apresentou uma denúncia contra Osmar Stabile, presidente do Corinthians, por suposta apropriação indébita. Segundo a acusação, o dirigente teria utilizado recursos do clube para custear serviços de segurança pessoal e de seus familiares.

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De acordo com a denúncia à qual o Lance! teve acesso, os pagamentos foram destinados à Bear Security, empresa contratada para realizar a proteção de Stabile e de pessoas próximas ao presidente do Corinthians.

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A investigação teve início após um inquérito ser instaurado a partir de alertas feitos por associados do clube. Desde então, o Ministério Público reuniu documentos e outros elementos relacionados à contratação dos serviços.

Entre as evidências apresentadas pelo promotor Cassio Conserino estão documentos fiscais referentes aos pagamentos realizados à empresa de segurança. A investigação também reúne declarações do próprio Osmar Stabile, nas quais o dirigente teria confirmado a utilização de um serviço de "segurança VIP".

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Além dos documentos, o Ministério Público aponta a existência de imagens e registros dos agentes da empresa acompanhando familiares do presidente do Corinthians em compromissos particulares.

A denúncia também cita indícios de que a Bear Security estaria operando sem o devido registro na Polícia Federal. A situação da empresa integra os elementos apresentados pelo Ministério Público no caso.

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Diante das suspeitas, o promotor solicitou à Justiça o bloqueio de bens de Osmar Stabile no valor de R$ 721 mil entre julho de 2025 e agosto de 2026.

O Lance! solicitou um posicionamento do clube por meio de sua assessoria de imprensa, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

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Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Medidas cautelares contra Osmar Stabile

O Ministério Público também pediu a adoção de medidas cautelares contra o presidente do Corinthians durante o andamento do processo.

Entre as solicitações está o impedimento de Stabile de frequentar qualquer instalação pertencente ao Corinthians. A medida também prevê restrições de contato com dirigentes e testemunhas relacionadas ao caso.

A acusação pede ainda que o dirigente seja proibido de se aproximar ou se comunicar com pessoas ligadas à investigação, como dirigentes e testemunhas.

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Outra medida solicitada é o afastamento imediato de Stabile de cargos diretivos e da representação do Corinthians em acordos, encontros ou decisões administrativas.

O Ministério Público também requereu a retenção do passaporte do presidente do clube, com o objetivo de impedir uma eventual saída do território nacional.

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Por fim, a denúncia pede que Stabile seja obrigado a comunicar previamente à Justiça qualquer deslocamento pelo território brasileiro superior a oito dias, ficando essas viagens condicionadas à autorização judicial.

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