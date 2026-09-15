O atacante Memphis Depay usou as redes sociais para fazer uma reflexão às vésperas do confronto do Corinthians diante do Estudiantes, pela volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira (16), às 21h30.

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— Em tempos difíceis, criamos casca grossa. Em tempos difíceis, podemos brilhar ajudando uns aos outros. Em tempos difíceis, descobrimos quem está ao nosso lado e quem vai embora quando a situação aperta. Em tempos difíceis, aprendemos a sobreviver — iniciou.

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— Tempos difíceis nunca duram para sempre, mas certamente existem. Tempos difíceis jamais nos destruirão; eles sempre nos ensinarão uma lição e, no final, nos moldarão na pessoa que estamos nos tornando... para o bem ou para o mal — completou.

Memphis Depay pelo Corinthians

84 jogos (65 titular) 20 gols 16 assistências 143 mins p/ participar de gol 1.4 passes decisivos por jogo 0.3 grandes chances criadas por jogo 80% de acerto no passe 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol) 0.4 desarmes por jogo 2.0 bolas recuperadas por jogo 0.9 dribles certos por jogo (44% de acerto) 37% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.96

Memphis em 2026

19 jogos (14 titular) 1 gol 2 assistências 387 mins p/ participar de gol 1.2 passes decisivos por jogo 0.3 grandes chances criadas por jogo 82% de acerto no passe 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol) 0.0 desarmes por jogo 1.8 bolas recuperadas por jogo 0.6 dribles certos por jogo (36% de acerto) 31% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.54

Memphis Depay faz reflexão nas redes sociais antes de decisão do Corinthians na Libertadores (Foto: Theo Daolio/f2.8 news/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Timão atravessa um momento de crise no Brasileirão e acumula cinco derrotas consecutivas. No período, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes. As partidas foram diante de Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo.

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Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

Agora, o Corinthians vive um momento decisivo no torneio: na quarta-feira (16), encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.

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Veja abaixo o calendário

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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