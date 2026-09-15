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Às vésperas de decisão, Memphis faz reflexão nas redes sociais: 'Criamos casca'

Atacante do Corinthians compartilhou mensagem antes do duelo contra o Estudiantes

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/09/2026 12:04
Atualizado há 0 minutos
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Memphis Depay durante partida do Corinthians
Memphis Depay marcou apenas um gol na temporada (Foto: Theo Daolio/f2.8 news/Folhapress)

O atacante Memphis Depay usou as redes sociais para fazer uma reflexão às vésperas do confronto do Corinthians diante do Estudiantes, pela volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira (16), às 21h30. 

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— Em tempos difíceis, criamos casca grossa. Em tempos difíceis, podemos brilhar ajudando uns aos outros. Em tempos difíceis, descobrimos quem está ao nosso lado e quem vai embora quando a situação aperta. Em tempos difíceis, aprendemos a sobreviver — iniciou.

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— Tempos difíceis nunca duram para sempre, mas certamente existem. Tempos difíceis jamais nos destruirão; eles sempre nos ensinarão uma lição e, no final, nos moldarão na pessoa que estamos nos tornando... para o bem ou para o mal — completou.

Memphis Depay pelo Corinthians

  1. 84 jogos (65 titular)
  2. 20 gols
  3. 16 assistências
  4. 143 mins p/ participar de gol
  5. 1.4 passes decisivos por jogo
  6. 0.3 grandes chances criadas por jogo
  7. 80% de acerto no passe
  8. 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol)
  9. 0.4 desarmes por jogo
  10. 2.0 bolas recuperadas por jogo
  11. 0.9 dribles certos por jogo (44% de acerto)
  12. 37% de eficiência nos duelos
  13. Nota Sofascore 6.96

Memphis em 2026

  1. 19 jogos (14 titular)
  2. 1 gol
  3. 2 assistências
  4. 387 mins p/ participar de gol
  5. 1.2 passes decisivos por jogo
  6. 0.3 grandes chances criadas por jogo
  7. 82% de acerto no passe
  8. 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol)
  9. 0.0 desarmes por jogo
  10. 1.8 bolas recuperadas por jogo
  11. 0.6 dribles certos por jogo (36% de acerto)
  12. 31% de eficiência nos duelos
  13. Nota Sofascore 6.54
Memphis Depay durante partida do Corinthians
Memphis Depay faz reflexão nas redes sociais antes de decisão do Corinthians na Libertadores (Foto: Theo Daolio/f2.8 news/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Timão atravessa um momento de crise no Brasileirão e acumula cinco derrotas consecutivas. No período, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes. As partidas foram diante de Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo.

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Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

Agora, o Corinthians vive um momento decisivo no torneio: na quarta-feira (16), encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.

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Veja abaixo o calendário

  1. 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
  2. 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  3. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  4. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  5. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  6. 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  7. 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
  8. 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  9. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  10. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  11. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  12. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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