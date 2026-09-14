Após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou aos treinos nesta segunda-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco iniciou a preparação para o duelo decisivo contra o Estudiantes (ARG), pelas quartas de final da Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A atividade começou com um trabalho de força na academia. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Flamengo realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT, enquanto os demais atletas foram ao campo para dar sequência à preparação.

continua após a publicidade

Após o aquecimento, o grupo participou de um trabalho de cruzamentos e finalizações. Na sequência, o técnico Fernando Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez, com foco em situações que podem ser apresentadas durante a partida decisiva.

Diniz aproveitou a atividade para orientar os jogadores em diferentes situações de jogo. As cobranças de pênaltis também foram treinadas, já que um novo empate no confronto levará a decisão da vaga para as penalidades.

continua após a publicidade

O Corinthians volta a treinar na tarde desta terça-feira (15), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. Na quarta-feira (16), o Timão recebe o Estudiantes, às 21h30, na Neo Química Arena. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, uma vitória simples garante a equipe na semifinal da Libertadores, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

No período de cinco jogos sem vencer, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

Veja abaixo o calendário

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.