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Corinthians inicia preparação para enfrentar o Estudiantes e treina pênaltis

Diniz começa a pensar na equipe que entra em campo pela Libertadores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/09/2026 17:26
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Memphis Depay durante treinamento do Corinthians
Corinthians, de Memphis, treinou pênaltis (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou aos treinos nesta segunda-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco iniciou a preparação para o duelo decisivo contra o Estudiantes (ARG), pelas quartas de final da Libertadores.

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A atividade começou com um trabalho de força na academia. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Flamengo realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT, enquanto os demais atletas foram ao campo para dar sequência à preparação.

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Após o aquecimento, o grupo participou de um trabalho de cruzamentos e finalizações. Na sequência, o técnico Fernando Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez, com foco em situações que podem ser apresentadas durante a partida decisiva.

Diniz aproveitou a atividade para orientar os jogadores em diferentes situações de jogo. As cobranças de pênaltis também foram treinadas, já que um novo empate no confronto levará a decisão da vaga para as penalidades.

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O Corinthians volta a treinar na tarde desta terça-feira (15), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. Na quarta-feira (16), o Timão recebe o Estudiantes, às 21h30, na Neo Química Arena. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, uma vitória simples garante a equipe na semifinal da Libertadores, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Fernando Diniz durante treinamento no Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

No período de cinco jogos sem vencer, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes.

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Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

Veja abaixo o calendário

  1. 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
  2. 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  3. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  4. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  5. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  6. 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  7. 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
  8. 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  9. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  10. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  11. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  12. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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