Corinthians inicia preparação para enfrentar o Estudiantes e treina pênaltis
Diniz começa a pensar na equipe que entra em campo pela Libertadores
Após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou aos treinos nesta segunda-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco iniciou a preparação para o duelo decisivo contra o Estudiantes (ARG), pelas quartas de final da Libertadores.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A atividade começou com um trabalho de força na academia. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Flamengo realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT, enquanto os demais atletas foram ao campo para dar sequência à preparação.
Após o aquecimento, o grupo participou de um trabalho de cruzamentos e finalizações. Na sequência, o técnico Fernando Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez, com foco em situações que podem ser apresentadas durante a partida decisiva.
Diniz aproveitou a atividade para orientar os jogadores em diferentes situações de jogo. As cobranças de pênaltis também foram treinadas, já que um novo empate no confronto levará a decisão da vaga para as penalidades.
O Corinthians volta a treinar na tarde desta terça-feira (15), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. Na quarta-feira (16), o Timão recebe o Estudiantes, às 21h30, na Neo Química Arena. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, uma vitória simples garante a equipe na semifinal da Libertadores, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.
Momento do Corinthians na temporada
No período de cinco jogos sem vencer, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.
Veja abaixo o calendário
- 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
- 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
- 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
- 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Corinthians
Árbitro de Corinthians x Estudiantes já viveu polêmica em ItaqueraHá 1 hora
Corinthians
20 anos depois: Corinthians iguala marca negativa no BrasileirãoHá 4 horas
Corinthians
Corinthians ainda corre risco de rebaixamento no Brasileirão?Há 5 horas
Fora de Campo
Felipe Melo manda recado a Pedro após Flamengo x CorinthiansHá 6 horas
Corinthians
Conheça Iago Machado, joia do Corinthians destaque contra o FlamengoHá 7 horas
Corinthians
Diniz defende Corinthians após nova derrota: 'Cenário otimista'Há 19 horas
Mais LANCE!