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Quando será o próximo jogo do Corinthians? Veja adversário, data e horário

Timão retoma calendário após longa pausa para Copa do Mundo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/06/2026 07:00
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Breno Bidon e Rodrigo Garro em treinamento
Breno Bidon e Rodrigo Garro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians já sabe quando será o próximo jogo da equipe. Sem entrar em campo desde 30 de maio, quando venceu o Grêmio por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, o clube volta a atuar.

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    O confronto será contra o Cascavel, do Paraná, em confronto amistoso. No dia 12 de julho, a partida será disputada no Estádio Municipal Arnaldo Busato, no Sul do Brasil, às 16h (horário de Brasília). Até o momento, este é o único jogo confirmado antes das competições oficiais.

    O próximo compromisso oficial do Corinthians na temporada será diante do Remo, pelo Brasileirão 2026, no dia 23 de julho, na Neo Química Arena, às 19h30.

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    O elenco do Corinthians ficou de folga por 25 dias após a pausa para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (25), o grupo se reapresentou de olho na sequência da temporada. Inicialmente, o clube não planeja fazer intertemporada fora de São Paulo.

    Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
    Fernando Diniz orienta jogadores
    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    Corinthians em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

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