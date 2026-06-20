Corinthians anuncia pagamento de dívida com o Talleres por Garro Acordo entre as partes coloca fim a débito ligado à chegada do meio-campista

O Corinthians realizou o pagamento da dívida com o Talleres, da Argentina, referente à contratação de Rodrigo Garro. O anúncio foi feito pelo Timão por meio de uma foto que reúne o presidente interino do clube, Osmar Stabile, e o mandatário da equipe argentina, Andrés Fassi.

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A disputa teve início em junho de 2024, quando o clube argentino acionou a Fifa cobrando US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões à época) por parcelas não quitadas do acordo, que previa vencimento antecipado em caso de inadimplência.

Após análise do processo, a entidade deu ganho de causa ao Talleres e determinou que o Corinthians pague US$ 3.612.000 (cerca de R$ 19,4 milhões), com juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400 (aproximadamente R$ 3,8 milhões).

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Para viabilizar a quitação da dívida, o Corinthians fechou um empréstimo com a gestora de investimentos Outfield. O processo passou por ajustes burocráticos, já que o valor precisava ser depositado inicialmente na conta do clube antes de ser repassado ao Talleres.

A liberação do crédito estava condicionada à comprovação de que o montante será usado exclusivamente para esse pagamento. A possibilidade da Outfield transferir o dinheiro diretamente ao clube argentino foi descartada, mantendo a exigência de que toda a operação passe pelo fluxo financeiro do Corinthians.

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Corinthians encerra pendência com o Talleres envolvendo Rodrigo Garro (Foto: Divulgação/Corinthians)

Veja abaixo a nota completa divulgada pelo Corinthians

Nesta sexta-feira, dia 19, conseguimos realizar o pagamento integral da dívida pendente com o Club Atletico Talleres, da Argentina, por conta da negociação e aquisição do talentoso meio-campista Rodrigo Garro.

Este momento representa muito mais do que um simples fechamento de contas. Simboliza a seriedade, o comprometimento e o respeito que o Corinthians mantém com seus parceiros internacionais, mesmo diante de desafios que se estenderam por quatro meses. Foram semanas de negociações intensas, conversas construtivas e, acima de tudo, muita paciência, que só foram possíveis graças à colaboração e compreensão mútua.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar, em nome de todos que fazem parte do nosso Clube, um imenso agradecimento a toda a equipe responsável, que se empenhou incansavelmente para que esse objetivo fosse alcançado. Também deixamos nossa mais sincera gratidão a todos do Talleres, especialmente ao presidente Andrés Fassi, cujo profissionalismo e paciência foram fundamentais para a conclusão desse processo.

Agora, com esta página virada, podemos olhar para frente com tranquilidade e foco total na construção de um Corinthians ainda mais forte e vitorioso.

Seguimos juntos, sempre em frente, com a certeza de que o respeito, a transparência e o trabalho honesto são os pilares que sustentam o sucesso de nossa querida instituição.

Um grande abraço a todos,

Osmar Stabile

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