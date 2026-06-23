Corinthians: reintegrado por Diniz, Alex Santana soma poucos minutos em 2026 Com forte concorrência no setor, volante busca espaço no Timão

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O volante Alex Santana foi reintegrado ao elenco do Corinthians desde a chegada do técnico Fernando Diniz ao clube. No entanto, o jogador, que tem contrato com o Timão até dezembro de 2027, recebeu poucas oportunidades em campo.

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Desde o retorno, Alex Santana atuou apenas uma vez. A participação ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa, em 3 de maio de 2026. O volante foi relacionado para os confrontos contra Vasco, São Paulo, Barra-SC, Botafogo e Grêmio.

No único jogo em que esteve em campo, Alex Santana teve participação discreta em sua única partida na temporada de 2026. O volante esteve em campo por apenas nove minutos, mas conseguiu manter bom aproveitamento na circulação da bola, acertando seis dos sete passes que tentou, além de completar o único lançamento longo realizado.

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Alex Santana em 2026 pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

No período, Alex Santana também registrou uma finalização para fora e contribuiu defensivamente com um corte. O desempenho rendeu nota 6,8 no Sofascore, indicando uma atuação segura dentro do contexto dos poucos minutos recebidos.

Para a posição, Fernando Diniz conta atualmente com Raniele, Charles, Matheus Pereira, André, Breno Bidon, Carrillo e Allan, além do próprio Alex Santana.

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— O Alex Santana é um jogador que eu gosto. Eu já acompanho o Alex há bastante tempo. Ele foi reintegrado, é um cara muito querido pelo grupo. Ele entrou bem no jogo, jogou poucos minutos. Vamos ver para frente. Hoje, estávamos sem o André, Carrillo, tem bastante gente para o setor do meio-campo, principalmente para a posição dele, mas é um jogador que eu gosto — disse Fernando Diniz após o confronto diante do Mirassol.

Afastamento com o técnico Dorival Júnior

O atleta vinha treinando em separado desde o início da temporada após retornar do empréstimo ao Grêmio e não foi integrado ao elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. A intenção da diretoria era negociá-lo, mas não houve propostas.

Recentemente, nas redes sociais, Alex Santana publicou uma mensagem demonstrando carinho pelo clube. Com a legenda "Relembrar é viver", acompanhada de um vídeo com imagens de suas atuações pelo time do Parque São Jorge, o jogador manifestou abertamente o desejo de permanecer na equipe.

Alex Santana disputou apenas uma partida pelo Corinthians em 2026 (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Alex Santana pelo Corinthians

Alex Santana chegou ao Corinthians em julho de 2024 e participou da recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Foram 38 partidas com a camisa do Timão, sendo 17 como titular, com dois gols marcados. Antes de ser emprestado ao Grêmio, em junho de 2025, esteve em campo na campanha que terminou com o título da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Internacional, Alex Santana iniciou a carreira profissional no clube gaúcho e, na sequência, foi emprestado ao Criciúma, Guarani e Paraná até ser negociado com o Botafogo, em 2019. Depois, teve passagem pelo futebol europeu no Ludogorets e retornou ao Brasil para defender o Athletico, em 2022.

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Numeros de Alex Santana no Corinthians

38 jogos (17 titular) 2 gols 0.2 passes decisivos por jogo 88% acerto no passe 61% acerto no passe longo 1.1 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 2.6 bolas recuperadas por jogo 59% eficiência nos duelos 0.7 faltas por jogo 7 cartões amarelos Nota Sofascore 6.76

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